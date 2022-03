The Witcher 3: Wild Hunt: Spieler findet eines der letzten Easter Eggs

Die Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt liegt mittlerweile schon sieben Jahre zurück. Doch in diesen Tagen fand ein Spieler eines der letzten Easter Eggs im Rollenspiel.

Auf seinem YouTube-Kanal berichtet xLetalis von dem gefunden Easter Egg, dass sich um den Charakter Vivienne dreht.

Vivienne ist eine Figur, auf die ihr in der Blood & Wine-Erweiterung trefft. In der Quest „The Warble of a Smitten Knight“ findet ihr die halb in einen Vogel verwandelte Figur.

Hexer Geralt von Riva kann Vivienne von ihrem Fluch befreien. Doch kann sie nur noch so lange leben, wie der Vogel, in den sich halb verwandelt hatte. In diesem Fall sind es sieben Jahre.

Die verzweifelte Frau nimmt das Angebot des Hexers an und kann zurückverwandelt werden.

Wer nun im Spiel sieben Jahre vorspult, in dem er 2500 Tage lang meditiert oder anderweitig das Spiel manipuliert, findet Vivienne tot in Yennefers Zimmer im Hafen von Kaer Trolde vor.