The Witcher 3: Wild Hunt: Support für Cross-Plattform-Modding verschoben

CD Projekt RED hat seinen Zeitplan für die plattformübergreifende Mod-Unterstützung für Witcher 3: Wild Hunt angepasst.
Ursprünglich sollte die Unterstützung für das Rollenspiel in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S eingeführt werden.
Jetzt wurde das Projekt auf 2026 verschoben.
Einen genaueren Termin als das nächste Jahr gibt es nicht, auch über die Gründe für die Verzögerung gab man keine Details preis.
Einzelheiten soll es geben, wenn die Veröffentlichung näher rückt.
Derweil verweist man zum Thema Modding auf die FAQ.
2 Kommentare
Finde es sehr gut, dass CD Project Red Modsupport für alle Plattformen einführen will, ich hoffe, dass es nicht nur bei diesem Spiel bleiben wird.
Das hoffe ich auch. Zweifel bleiben da irgendwie, da die zukünftigen Spiele nicht mehr in der RED engine laufen…