The Witcher 3: Wild Hunt: The Witcher in Concert-Feier zum 10. Jahrestag

10 Jahre The Witcher 3: Wild Hunt wird mit The Witcher in Concert gefeiert!

Im Vorfeld des offiziellen 10-jährigen Jubiläums von The Witcher 3: Wild Hunt beginnt CD Projekt RED die Feierlichkeiten mit der Ankündigung einer Reihe von Konzerten.

Der zeitlose Soundtrack des Open-World-Rollenspiels wird mit einer Live-Orchester-Performance zum Leben erweckt, begleitet von hochmoderner Grafik und Gameplay, um das bleibende Vermächtnis des Spiels gebührend zu feiern.

Anlässlich des Jubiläums des Spiels im Mai ist eine exklusive Konzertreihe in Polen mit einem zusätzlichen Stopp in Boston, Massachusetts, geplant. 2025 wird es weitere Tourdaten in Europa geben, und Anfang 2026 finden Konzerte in Nordamerika statt.

Der volle Umfang der Konzertreihe – sowie Informationen zu den Eintrittskarten – werden im Laufe der Zeit bekannt gegeben.

Auf dem Programm stehen ausgewählte Titel aus dem Spiel und seinen Erweiterungen, die von Marcin Przybyłowicz, dem Komponisten von The Witcher 3: Wild Hunt, speziell für diesen Anlass arrangiert wurden.

Die Live-Feier wird außerdem von der polnischen Folk-Metal-Band Percival unterstützt, die den Soundtrack des Spiels mitkomponiert hat und für ihre kultigen Beiträge zum Sound des Spiels bekannt ist. Zusammen mit einem erfahrenen Orchester werden sie beliebte Stücke von Geralts Reise durch den Kontinent zum Leben erwecken.

The Witcher in Concert entsteht in Zusammenarbeit mit GEA Live und RoadCo Entertainment, den Produzenten von Live-Entertainment-Events in über 40 Ländern weltweit. Interessierte können auf der offiziellen Website von The Witcher in Concert mehr erfahren – und über den Newsletter Zugang zu einem exklusiven Kartenvorverkauf erhalten.