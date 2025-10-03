The Witcher 3: Wild Hunt: Unboxing-Video zum Deluxe Soundtrack auf Vinyl

The Witcher 3: Wild Hunt Deluxe Soundtrack Vinyl erscheint in limitierter Auflage!

Zum 10-jährigen Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt hat CD PROJEKT RED eine besondere Sammlerausgabe für Musikliebhaber angekündigt. Das Deluxe Soundtrack Vinyl bietet eine Auswahl emotionaler Tracks und kraftvoller Kompositionen aus dem preisgekrönten Rollenspiel.

Marcin Przybyłowicz, Komponist des Soundtracks, präsentiert die Edition in einem offiziellen Unboxing und gibt Einblicke in die Entstehung der Stücke.

Die Vinyl-Ausgabe ist streng auf 5000 Exemplare limitiert und ab sofort exklusiv über den offiziellen CDPR Gear Store erhältlich. Mit dieser Veröffentlichung können Fans die unvergessliche Atmosphäre von The Witcher 3 noch einmal in einer hochwertigen Sammleredition erleben.

