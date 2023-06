The Witcher 3: Wild Hunt: Weltweit 50 Millionen Einheiten verkauft

CD Projekt Red freut sich über mehr als 50 Millionen verkaufte Einheiten von The Witcher 3 seit der Veröffentlichung des Open-World-Rollenspiels im Jahr 2015.

Vor einem Jahr zählte das Unternehmen noch 40 Millionen Verkäufe, die Steigerung beweist das ungebrochene Interesse an dem Spiel. Für das gesamte The Witcher-Franchise belaufen sich die Verkäufe inzwischen auf über 75 Millionen Einheiten.

Fans können auch in Zukunft mit weiteren Inhalten rechnen. Zum einen ist ein Remake des ersten The Witcher-Ablegers in der Mache, weiter befinden sich „Project Polaris“, der erste Teil einer neuen Trilogie, sowie das als innovative Umsetzung des Serienuniversums beschriebene „Project Sirius“ in Entwicklung.