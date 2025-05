The Witcher 3: Wild Hunt: Zwei neue Xbox Controller zum Jubiläum

Zum 10. Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt gibt es zwei neue Special Edition Xbox-Controller!

Zum 10-jährigen Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt hat CD Projekt Red gemeinsam mit dem Xbox-Team zwei exklusive Controller vorgestellt: Den Xbox Wireless Controller – The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition (79,99 €) und den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition (169,99 €). Beide Versionen sind ab sofort erhältlich.

Wie gefallen euch der Xbox Wireless Controller – The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition und der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition?