The Witcher IV: Bricht nicht den Kanon der Witcher III-Enden

Der Kanon mit den Enden aus The Witcher III: Wild Hunt wird in The Witcher IV nicht gebrochen, erklärt der Entwickler.

Einen bombastischen Trailer präsentierte CD Projekt RED bei den Game Awards 2024 zu The Witcher IV.

Der über sechs Minuten lange Trailer stellte gleich klar: Ciri, die Adoptivtochter von Geralt von Riva, ist die Protagonisten im Nachfolger des Rollenspiels The Witcher III: Wild Hunt. Ciri stellt somit den Beginn einer neuen Trilogie dar.

Trotz neuer Trilogie ist es aber auch eine Fortsetzung, bei der die Macher die volle Kontinuität bewahren zum letzten Teil bewahren.

Doch mancher könnte darin Probleme sehen, immerhin stirbt Ciri in einem der Enden von The Witcher III: Wild Hunt.

Für Cian Maher, Franchise and Lore Designer bei CD Projekt RED, ist das gar nicht so kompliziert. Im Interview mit IGN erklärte er, dass es bei dem besagten Ende Hinweise darauf gibt, dass sie noch am Leben war.

Maher sagte dazu: „Die einzige Komplikation ist wahrscheinlich die Idee, dass es ein Ende gibt, bei dem Ciri in The Witcher 3 sterben kann. Es gibt Andeutungen in diesem Ende, die die Tatsache unterstreichen, dass sie wahrscheinlich nicht stirbt.“

Den Kanon brechen oder ihn gar verletzten wird man laut Maher daher also nicht, egal, welches Ende man gespielt haben mag.

