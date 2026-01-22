The Witcher IV: Budget könnte mit rund 800 Millionen Dollar alles sprengen

Die Fortsetzung zu The Witcher 3: Wild Hunt entwickelt sich für das Studio zu einem außergewöhnlich großen Projekt. Der Wechsel auf die Unreal Engine 5 und die Planung einer neuen Trilogie mit Ciri als zentraler Figur treiben den Aufwand spürbar nach oben.

Besonders ins Auge fällt die Einschätzung des Noble‑Securities‑Analysten Mateusz Chrzanowski, der The Witcher IV in Richtung eines Gesamtbudgets von fast einer Milliarde Dollar rücken sieht.

Chrzanowski geht davon aus, dass die Entwicklung rund 388 Millionen Dollar kosten könnte. Nach seiner Analyse dürfte ein ähnlich hoher Betrag in die Vermarktung fließen, was ein mögliches Gesamtvolumen von etwa 776 Millionen Dollar ergibt.

Im Vergleich zu den 81 Millionen Dollar, die The Witcher 3 im Jahr 2015 benötigte, entsteht ein drastischer Anstieg, der die Dimensionen des neuen Rollenspiels verdeutlicht.

Ein Grund dafür liegt im deutlich gewachsenen Team. Während der Vorgänger mit 240 Entwicklern entstand, arbeiteten an The Witcher 4 bereits 447 Personen. Parallel dazu investiert das Studio stark in neue Technologie, was die Kosten weiter erhöht.

Die Prognosen des Analysten ordnen das Projekt in eine Größenordnung ein, die sonst nur bei Titeln wie Grand Theft Auto VI diskutiert wird.