The Witcher IV: CDPR stellt DLC-Pläne infrage und setzt auf neue Trilogie in 6 Jahren

The Witcher 4: CDPR plant neue Trilogie in sechs Jahren und stellt große DLCs infrage.

CD Projekt RED stellt die Weichen für die Zukunft der Witcher-Reihe – allerdings möglicherweise ohne größere Erweiterungen für kommende Hauptspiele. Im Rahmen eines aktuellen Investor-Calls hat das Studio erstmals eingeordnet, wie sich die langfristige Strategie rund um die neue Witcher-Saga gestaltet.

Dabei deutete Co-CEO Michał Nowakowski an, dass große Story-Erweiterungen für zukünftige Titel wie The Witcher 4 schwierig umzusetzen wären, wenn das Studio gleichzeitig an einem ambitionierten Veröffentlichungsplan festhält.

Konkret verfolgt CD Projekt RED offenbar das Ziel, drei neue Witcher-Spiele innerhalb eines Zeitraums von rund sechs Jahren zu veröffentlichen. Diese Planung lasse laut dem Studio nur begrenzten Spielraum für umfangreiche DLC-Produktionen im klassischen Sinne.

Nowakowski erklärte dazu sinngemäß, dass es „schwierig“ wäre, zusätzlich zu einer solch eng getakteten Release-Strategie noch große Erweiterungen zu entwickeln.

Damit verschiebt sich der Fokus klar: Statt einzelner Spiele über viele Jahre mit umfangreichen Erweiterungen auszubauen, scheint CDPR stärker auf eine schnellere Fortführung der neuen Saga zu setzen – mit mehreren vollwertigen Teilen innerhalb eines kürzeren Zeitraums.

Das könnte für Fans einerseits bedeuten, dass neue Witcher-Abenteuer häufiger erscheinen. Andererseits dürfte der Umfang zusätzlicher Inhalte nach Release künftig deutlich geringer ausfallen als noch bei früheren Titeln der Reihe.

Wie seht ihr diese Strategie – lieber mehr Spiele in kürzerer Zeit oder doch umfangreiche Erweiterungen wie bei früheren CDPR-Projekten?