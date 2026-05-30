The Witcher IV: CDPR stellt DLC-Pläne infrage und setzt auf neue Trilogie in 6 Jahren

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The Witcher 4: CDPR plant neue Trilogie in sechs Jahren und stellt große DLCs infrage.

CD Projekt RED stellt die Weichen für die Zukunft der Witcher-Reihe – allerdings möglicherweise ohne größere Erweiterungen für kommende Hauptspiele. Im Rahmen eines aktuellen Investor-Calls hat das Studio erstmals eingeordnet, wie sich die langfristige Strategie rund um die neue Witcher-Saga gestaltet.

Dabei deutete Co-CEO Michał Nowakowski an, dass große Story-Erweiterungen für zukünftige Titel wie The Witcher 4 schwierig umzusetzen wären, wenn das Studio gleichzeitig an einem ambitionierten Veröffentlichungsplan festhält.

Konkret verfolgt CD Projekt RED offenbar das Ziel, drei neue Witcher-Spiele innerhalb eines Zeitraums von rund sechs Jahren zu veröffentlichen. Diese Planung lasse laut dem Studio nur begrenzten Spielraum für umfangreiche DLC-Produktionen im klassischen Sinne.

Nowakowski erklärte dazu sinngemäß, dass es „schwierig“ wäre, zusätzlich zu einer solch eng getakteten Release-Strategie noch große Erweiterungen zu entwickeln.

Damit verschiebt sich der Fokus klar: Statt einzelner Spiele über viele Jahre mit umfangreichen Erweiterungen auszubauen, scheint CDPR stärker auf eine schnellere Fortführung der neuen Saga zu setzen – mit mehreren vollwertigen Teilen innerhalb eines kürzeren Zeitraums.

Das könnte für Fans einerseits bedeuten, dass neue Witcher-Abenteuer häufiger erscheinen. Andererseits dürfte der Umfang zusätzlicher Inhalte nach Release künftig deutlich geringer ausfallen als noch bei früheren Titeln der Reihe.

Wie seht ihr diese Strategie – lieber mehr Spiele in kürzerer Zeit oder doch umfangreiche Erweiterungen wie bei früheren CDPR-Projekten?

Quelle
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10 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 90030 XP Posting Machine Level 1 | 30.05.2026 - 16:44 Uhr

    Hauptsache die Jungs und Mädels übernehmen sich da nicht mit ihren Plänen

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  3. Katanameister 442960 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 30.05.2026 - 17:33 Uhr

    Ich bin da sehr skeptisch, 3 Spiele innerhalb von 6 Jahren klingt sehr unrealistisch und birgt auch die Gefahr nach Übersättigung oder wenig Innovationen.

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  4. Vayne1986 55695 XP Nachwuchsadmin 7+ | 30.05.2026 - 18:05 Uhr

    Ob mit oder ohne DLCs. Freue mich auf weitere The Witcher Spiele. 🙂

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  5. buimui 462370 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 30.05.2026 - 18:22 Uhr

    Sie sollen einfach auf die Qualität achten und sich lieber länger Zeit lassen. Ich freue mich schon drauf und ganz besonders auf Ciri.

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  7. Colton 148295 XP Master-at-Arms Onyx | 30.05.2026 - 19:31 Uhr

    Wenn die Hauptteile die Qualität vom witcher 3 Hauptspiel haben, dann passt das für mich.

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