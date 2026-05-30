The Witcher IV: CDPR stellt DLC-Pläne infrage und setzt auf neue Trilogie in 6 Jahren

CD Projekt RED stellt die Weichen für die Zukunft der Witcher-Reihe – allerdings möglicherweise ohne größere Erweiterungen für kommende Hauptspiele. Im Rahmen eines aktuellen Investor-Calls hat das Studio erstmals eingeordnet, wie sich die langfristige Strategie rund um die neue Witcher-Saga gestaltet.
Dabei deutete Co-CEO Michał Nowakowski an, dass große Story-Erweiterungen für zukünftige Titel wie The Witcher 4 schwierig umzusetzen wären, wenn das Studio gleichzeitig an einem ambitionierten Veröffentlichungsplan festhält.
Konkret verfolgt CD Projekt RED offenbar das Ziel, drei neue Witcher-Spiele innerhalb eines Zeitraums von rund sechs Jahren zu veröffentlichen. Diese Planung lasse laut dem Studio nur begrenzten Spielraum für umfangreiche DLC-Produktionen im klassischen Sinne.
Nowakowski erklärte dazu sinngemäß, dass es „schwierig“ wäre, zusätzlich zu einer solch eng getakteten Release-Strategie noch große Erweiterungen zu entwickeln.
Damit verschiebt sich der Fokus klar: Statt einzelner Spiele über viele Jahre mit umfangreichen Erweiterungen auszubauen, scheint CDPR stärker auf eine schnellere Fortführung der neuen Saga zu setzen – mit mehreren vollwertigen Teilen innerhalb eines kürzeren Zeitraums.
Das könnte für Fans einerseits bedeuten, dass neue Witcher-Abenteuer häufiger erscheinen. Andererseits dürfte der Umfang zusätzlicher Inhalte nach Release künftig deutlich geringer ausfallen als noch bei früheren Titeln der Reihe.
Wie seht ihr diese Strategie – lieber mehr Spiele in kürzerer Zeit oder doch umfangreiche Erweiterungen wie bei früheren CDPR-Projekten?
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hauptsache die Jungs und Mädels übernehmen sich da nicht mit ihren Plänen
Sie sollen sich bloss nicht übernehmen.
Ich bin da sehr skeptisch, 3 Spiele innerhalb von 6 Jahren klingt sehr unrealistisch und birgt auch die Gefahr nach Übersättigung oder wenig Innovationen.
Glaube auch nicht das Sie das einhalten können. Oder die Spiele werden wieder kompakter, linearer.
Kompakter und linear würde ich begrüßen, bin mal gespannt.
Ich auch, so 30 Stunden mit verschiedenen Enden wäre mir lieber als ein 100 Std Plus Monster
Ob mit oder ohne DLCs. Freue mich auf weitere The Witcher Spiele. 🙂
Sie sollen einfach auf die Qualität achten und sich lieber länger Zeit lassen. Ich freue mich schon drauf und ganz besonders auf Ciri.
Solange die Qualität stimmt, soll mir das sehr recht sein
Wenn die Hauptteile die Qualität vom witcher 3 Hauptspiel haben, dann passt das für mich.