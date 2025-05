The Witcher IV: Ciri als Protagonistin eine großartige Wahl

In einem Interview mit der polnischen Publikation Parkiet spricht CD Projekt CFO Piotr Nielubowicz über verschiedene Aspekte der Marke „The Witcher“.

In Bezug auf The Witcher IV erklärt er, welche Intention hinter dem Trailer bei den letztjährigen Game Awards steckte. Zudem bezeichnet er Protagonistin Ciri als eine großartige Wahl, die auch für die Zukunft der Reihe einige Möglichkeiten eröffnen werde:

„Bei den [The Game Awards 2024] im Dezember präsentierten wir den ersten Trailer, der mit unserer eigenen Version der Unreal Engine 5-Engine erstellt wurde. Obwohl er nicht das eigentliche Gameplay zeigte, gab er den Spielern eine Vorstellung davon, was sie von ‚The Witcher 4‘ erwarten können. Vor allem wollten wir die Welt mit dem Hauptcharakter des Spiels bekannt machen. Wir glauben, dass Ciri eine großartige Wahl für die neue Saga ist, denn sie bietet uns viele Möglichkeiten – sowohl erzählerisch als auch künstlerisch.“

„Das gibt uns auch die Möglichkeit, die Geschichte aus einer neuen Perspektive zu erzählen. Ansonsten kann ich leider nichts weiter verraten. Wir haben den Ehrgeiz, mit jedem neuen Spiel höher und höher zu kommen, und das gilt auch für den vierten Teil von ‚The Witcher‘.“

„Wir haben drei Teile von ‚The Witcher‘ produziert – jeder von ihnen war ein Erfolg, und jeder war ein Meilenstein für uns in der Entwicklung von CD Projekt“, so Nielubowicz über das Abschneiden der Marke und Zukunftspläne. „Bis heute hat sich die gesamte Trilogie über 75 Millionen Mal verkauft. Das ist ein phänomenales Ergebnis, das zeigt, wie groß das Potenzial dieser Marke ist. Hinzu kommt, dass trotz der verstrichenen Jahre immer noch neue Spieler begierig nach unseren ‚Witchers‘ greifen.“

„Wir haben ein starkes Franchise in der Hand, das wir weiter ausbauen wollen, unter anderem durch weitere Produktionen. Hier passiert bereits eine Menge. Wir arbeiten mit Hochdruck an ‚The Witcher 4‘, das eine neue Witcher-Saga eröffnen wird, und parallel dazu laufen die Arbeiten an einem Projekt mit dem Codenamen [Sirius], und wir haben auch ein Remake des ersten ‚The Witcher‘ begonnen.“