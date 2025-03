The Witcher IV: Ciri kämpft flinker und agiler als Geralt

Autor:, in / The Witcher IV

Im Vergleich zu Geralt gestalten sich die Kämpfe in The Witcher IV mit Ciri flinker und agiler.

Mit dem vierten Teil der Spielreihe The Witcher wird eine neue Trilogie starten. Als Hauptfigur wird dann bekanntlich nicht Hexer Geralt von Riva auf die Jagd nach Monstern gehen, sondern Adoptivtochter Ciri.

CD Projekt RED sprach über das Kampfverhalten von Ciri, welches sich gegenüber Geralt unterscheidet. Ciri ist flinker und agiler, während Geralt mehr wie ein Block ist, so der Entwickler.

Im Enthüllungstrailer von The Witcher IV sah man, wie Ciri einen kraftvollen Todesstoß vollführte. Bezugnehmend darauf sagte Senior Communications Manager Pawel Burza im Podcast:

„Man sieht Geralt nicht, wie er diese Dinge tut. Er ist flink, aber er fühlt sich in gewisser Weise wie ein Block an. Im Vergleich zu ihm ist sie wie eine Flüssigkeit.“

Game Director Sebastian Kalemba fügte an, Ciri bewege sich so, als wäre sie von Wölfen in Kaer Morhen aufgezogen worden, ausgehend von ihrer Persönlichkeit und ihrer Körperhaltung.

In The Witcher IV wird Spielern mehr Handlungsfreiheit eingeräumt, so wird man „den Spielern mehr Möglichkeiten geben, das Gefühl zu haben, dass sie ihre Erfahrung selbst bestimmen können“, sagt CD Projekt RED.