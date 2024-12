The Witcher IV: Ciri wird schneller und beweglicher als Geralt

The Witcher 4 ist seit der Enthüllung des ersten Trailers bei den Game Awards in aller Munde. Gerade über die Hauptfigur Ciri gibt es viele Spekulationen. Zu ein paar Details konnte sich Executive Producer Małgorzata Mitręga im Gespräch mit GamesRadar hinreißen lassen.

So bestätigte Mitręga, dass es prägende Ereignisse zwischen dem dritten und viertel Teil der Witcher-Reihe gibt, die Ciris Fähigkeiten im neuen Spiel entscheidend beeinflussen werden.

„Wir haben riesigen Respekt vor der Historie, sowohl die der Bücher als auch bezüglich dessen, was in unseren bisherigen Spielen dargestellt wurde. Aber das war eine der ersten Fragen, die wir beantworten konnten und so waren wir überhaupt erst in der Lage, eine bislang nicht erzählte Geschichte zu schreiben, die in The Witcher 4 beginnt.“