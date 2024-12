The Witcher IV: Ciri wurde neu besetzt

Autor:, in / The Witcher IV

Wer The Witcher 3: Wild Hunt in der englischen Vertonung gespielt hat, dem ist vielleicht etwas and der Stimme von Ciri im Trailer zu The Witcher IV aufgefallen.

Jo Wyatt lieh der Figur diesmal nicht ihre Stimme. Auch in der Vollversion wird man stattdessen die Performance der irischen Schauspielerin Ciara Berkeley zu sehen und hören bekommen, wie CD Projekt RED bestätigte.

Über die Neubesetzung sagte ein Sprecher auf Anfrage gegenüber The Gamer: „Ciara Berkeley wurde als Ciri für den The Witcher 4 Cinematic Reveal Trailer gecastet.

Ciara ist eine talentierte Schauspielerin, die uns mit ihrem Enthusiasmus und ihren schauspielerischen Fähigkeiten beeindruckt hat, und wir glauben, dass sie Ciri in diesem Trailer auf eine Weise zum Leben erweckt hat, die sowohl dem Charakter treu bleibt, als auch für Fans der Serie spannend ist.“

Hier könnt ihr euch den Trailer zu The Witcher IV noch einmal anschauen.