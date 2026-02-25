The Witcher IV: Clair Obscur Cinematic Animator verstärkt das Team

Während es in letzter Zeit kaum Neuigkeiten zu The Witcher IV gab, verstärkt CD Projekt RED hinter den Kulissen fleißig das Entwicklerteam. Zuletzt konnten Baldur’s Gate 3 Cinematic Artist Felix Pedulla und Mass Effect-Veteran Dorian Kieken verpflichtete werden.
Mit Lucie Hennet stößt nun ein weiterer Neuzugang zum Team. Hennet war von Mai 2023 bis Ende 2024 bei Sandfall Interactive als Cinematic Animator für Clair Obscur: Expedition 33 tätig. In dieser Funktion war sie für die Umwandlung und Verfeinerung von Motion-Capture-Aufnahmen zuständig.
„Während meiner Zeit bei Sandfall Interactive gehörten zu meinen Hauptaufgaben die Bereinigung und Verfeinerung von Körper- und Gesichts-Motion-Capture-Aufnahmen sowie die Verwaltung von Daten von Xsens zu UE5“, schreibt Hennet auf ArtStation. „Außerdem habe ich die Motion-Capture-Sessions unterstützt und zum Aufbau der Animations-Pipeline für die Cinematics beigetragen.“
CD Projekt Red tut sich ziemlich verstärken, die nächsten Spiele müssen aber auch Kracher werden.
Hört sich alles gut an 🥳, hype wird langsam aufgebaut 🙈
Na das hört sich doch super an. Immer her mit den fähigen Leuten. Witcher 4 muss ein Meisterwerk werden 🙂
Das ist natürlich eine starke News und kann nur gut für das Game sein 🙂
Ich kenne zwar nicht die Arbeiten in Einzelheiten, doch wenn man sich E33 als gesamtes anschaut, ist es eine super Verstärkung.
Wünsche ebenfalls Lucie Hennet viel Erfolg bei CD Projekt RED. 🍀🙂
Sehr fein, sollte eine sehr gute Verstärkung sein.
CDPR war für mich schon spätestens seit Witcher 3 das mit Abstand beste AAA-Studio, aber mit den in letzter Zeit hinzugewonnen Talenten sind sie der absolute Burner.
Das ist doch ne gute Nachricht 👍🏻