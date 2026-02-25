The Witcher IV: Clair Obscur Cinematic Animator verstärkt das Team

Das Entwicklerteam von The Witcher 4 wird durch Lucie Hennet verstärkt, die zuvor als Cinematic Animator an Clair Obscur: Expedition 33 arbeitete.

Während es in letzter Zeit kaum Neuigkeiten zu The Witcher IV gab, verstärkt CD Projekt RED hinter den Kulissen fleißig das Entwicklerteam. Zuletzt konnten Baldur’s Gate 3 Cinematic Artist Felix Pedulla und Mass Effect-Veteran Dorian Kieken verpflichtete werden.

Mit Lucie Hennet stößt nun ein weiterer Neuzugang zum Team. Hennet war von Mai 2023 bis Ende 2024 bei Sandfall Interactive als Cinematic Animator für Clair Obscur: Expedition 33 tätig. In dieser Funktion war sie für die Umwandlung und Verfeinerung von Motion-Capture-Aufnahmen zuständig.

„Während meiner Zeit bei Sandfall Interactive gehörten zu meinen Hauptaufgaben die Bereinigung und Verfeinerung von Körper- und Gesichts-Motion-Capture-Aufnahmen sowie die Verwaltung von Daten von Xsens zu UE5“, schreibt Hennet auf ArtStation. „Außerdem habe ich die Motion-Capture-Sessions unterstützt und zum Aufbau der Animations-Pipeline für die Cinematics beigetragen.“