The Witcher IV: Clair Obscur Cinematic Animator verstärkt das Team

9 Autor: , in News / The Witcher IV
Übersicht

Das Entwicklerteam von The Witcher 4 wird durch Lucie Hennet verstärkt, die zuvor als Cinematic Animator an Clair Obscur: Expedition 33 arbeitete.

Während es in letzter Zeit kaum Neuigkeiten zu The Witcher IV gab, verstärkt CD Projekt RED hinter den Kulissen fleißig das Entwicklerteam. Zuletzt konnten Baldur’s Gate 3 Cinematic Artist Felix Pedulla und Mass Effect-Veteran Dorian Kieken verpflichtete werden.

Mit Lucie Hennet stößt nun ein weiterer Neuzugang zum Team. Hennet war von Mai 2023 bis Ende 2024 bei Sandfall Interactive als Cinematic Animator für Clair Obscur: Expedition 33 tätig. In dieser Funktion war sie für die Umwandlung und Verfeinerung von Motion-Capture-Aufnahmen zuständig.

„Während meiner Zeit bei Sandfall Interactive gehörten zu meinen Hauptaufgaben die Bereinigung und Verfeinerung von Körper- und Gesichts-Motion-Capture-Aufnahmen sowie die Verwaltung von Daten von Xsens zu UE5“, schreibt Hennet auf ArtStation. „Außerdem habe ich die Motion-Capture-Sessions unterstützt und zum Aufbau der Animations-Pipeline für die Cinematics beigetragen.“

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Witcher IV

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 338220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 06:53 Uhr

    CD Projekt Red tut sich ziemlich verstärken, die nächsten Spiele müssen aber auch Kracher werden.

    0
  3. DangerAron 11490 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 25.02.2026 - 07:17 Uhr

    Na das hört sich doch super an. Immer her mit den fähigen Leuten. Witcher 4 muss ein Meisterwerk werden 🙂

    0
  5. buimui 454110 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.02.2026 - 07:45 Uhr

    Ich kenne zwar nicht die Arbeiten in Einzelheiten, doch wenn man sich E33 als gesamtes anschaut, ist es eine super Verstärkung.

    0
  6. Vayne1986 35375 XP Bobby Car Raser | 25.02.2026 - 08:32 Uhr

    Wünsche ebenfalls Lucie Hennet viel Erfolg bei CD Projekt RED. 🍀🙂

    0
  8. Mech77 84595 XP Untouchable Star 2 | 25.02.2026 - 13:04 Uhr

    CDPR war für mich schon spätestens seit Witcher 3 das mit Abstand beste AAA-Studio, aber mit den in letzter Zeit hinzugewonnen Talenten sind sie der absolute Burner.

    0

Hinterlasse eine Antwort