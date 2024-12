The Witcher IV: Entwickler spricht über Ciri-Reaktionen der Fans

Obwohl CD Projekt RED versicherte, dass man trotz der verschiedenen Enden in The Witcher 3: Wild Hunt der Lore im Spiel treu bleiben werde, reicht das den Fans offenbar nicht.

Der Entwickler äußerte sich nun abermals nach den Reaktionen der Fans, nachdem Ciri als Protagonisten für The Witcher IV bestätigt und im Cinematic-Trailer ihren ersten großen Auftritt hatte.

Leichte Spoiler für The Witcher 3: Wild Hunt und die Bücher folgen!

Wie Narrative Director Philipp Weber gemeinsam mit Game Director Sebastian Kalemba gegenüber Eurogamer sagt, hab man nicht „plötzlich etwas erfunden“. Man verweist auf die Antwort des Autors Andrzej Sapkowski.

Weber erklärt: „Ich kann euch eine sehr gute Antwort geben, denn es ist die Antwort, die Andrzej Sapkowski normalerweise gibt: Die Antwort steht in den Büchern. In den Büchern nennt Andrzej Sapkowski Ciri mehrmals einen Hexer, und auch Geralt nennt Ciri in den Büchern einen Hexer. Ich denke also, das sagt im Grunde aus, was Andrzej Sapkowski über das Thema denkt“.