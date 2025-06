The Witcher IV: Entwickler verzichtet auf diese langweiligen Quests

Autor:, in / The Witcher IV

Auf diese langweilige Sorte von Quests verzichtet der Entwickler The Witcher IV.

Es gibt in Rollenspielen immer wieder stumpfsinnige Aufgaben, die keinen großen Mehrwert haben und den Spielern nicht im Gedächtnis bleiben. Etwa eintönige Hol- und Bring-Quests.

In The Witcher IV wird es solche langweiligen Nebenaufgaben nicht geben. Narrative Director Philipp Weber von CD Projekt RED sagte gegenüber GamesRadar: „Wir machen keine Fetch-Quests.“

Laut Weber hatten die Designer „zehnmal so viele Ideen geliefert, wie letztendlich im Spiel gelandet sind.“

Spieler dürfen sich also in The Witcher IV voraussichtlich wieder auf narrativ hochwertige Nebenquests freuen, wie auch schon beim Vorgänger.

Mit der Geschichte des Blutigen Barons etwa behandelte man zuvor schon schwierige Themen. Weber zufolge werde man keine „einfachen Antworten“ predigen.

„Wir machen das nicht nur, um anzugeben. Wir machen es, weil es eine interessante Frage gibt, mit der wir uns beschäftigen wollen – nicht unbedingt eine Frage, die wir beantworten wollen, sondern eine Frage, die wir erforschen wollen und die wir für lohnenswert halten. Ich würde sagen, wenn man solche Diskussionen nie führt, macht man wahrscheinlich keine Kunst.“ „Vielleicht müssen wir mutig sein? Tiefer eintauchen? Vielleicht ist das etwas, das die Leute falsch auffassen könnten. Sind wir bereit, das zu tun?“ Das sind Diskussionen, die wir bis heute führen, aber es ist wichtig, sie zu führen, denn sonst kann man so etwas nie machen.“