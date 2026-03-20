The Witcher IV: Entwicklung beschäftigt knapp 500 Mitarbeiter

Bei CD Projekt RED sind derzeit knapp 500 Mitarbeiter mit der Entwicklung von The Witcher IV beschäftigt.

Auch wenn die Veröffentlichung von The Witcher IV vermutlich noch einige Jahre in der Zukunft liegt, laufen die Entwicklungsarbeiten bereits auf Hochtouren und beschäftigen einen Großteil der Mitarbeiter des polnischen Entwicklers CD Projekt RED.

Laut den frisch veröffentlichten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 arbeiten Stand 28. Februar 2026 499 der insgesamt 933 Mitarbeiter an der Entwicklung des langerwarteten Rollenspiels.

Das ebenfalls hochambitionierte Cyberpunk 2, das die Konzeptphase mittlerweile erfolgreich abgeschlossen hat und sich jetzt in der Vorproduktion befindet, kommt im Vergleich auf lediglich 149 Mitarbeiter.

Die komplett neue IP Project Hadar beschäftigt in der aktuell laufenden Konzeptphase 26 Entwickler. Beim The Witcher-Spin-off Project Sirius sind es 71.

„Im vergangenen Jahr sind mehr als 220 Entwickler zu unseren Teams gestoßen. Die meisten neuen Mitarbeiter arbeiten an The Witcher 4, wo sie dazu beitragen, die Qualität zu verbessern und die in der Tech-Demo auf dem Unreal Fest vorgestellten Lösungen auf das gesamte Spiel auszuweiten,“ so Co-CEO Michal Nowakow über die Entwicklungsteams.