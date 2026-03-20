The Witcher IV: Entwicklung beschäftigt knapp 500 Mitarbeiter

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Bei CD Projekt RED sind derzeit knapp 500 Mitarbeiter mit der Entwicklung von The Witcher IV beschäftigt.

Auch wenn die Veröffentlichung von The Witcher IV vermutlich noch einige Jahre in der Zukunft liegt, laufen die Entwicklungsarbeiten bereits auf Hochtouren und beschäftigen einen Großteil der Mitarbeiter des polnischen Entwicklers CD Projekt RED.

Laut den frisch veröffentlichten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 arbeiten Stand 28. Februar 2026 499 der insgesamt 933 Mitarbeiter an der Entwicklung des langerwarteten Rollenspiels.

Das ebenfalls hochambitionierte Cyberpunk 2, das die Konzeptphase mittlerweile erfolgreich abgeschlossen hat und sich jetzt in der Vorproduktion befindet, kommt im Vergleich auf lediglich 149 Mitarbeiter.

Die komplett neue IP Project Hadar beschäftigt in der aktuell laufenden Konzeptphase 26 Entwickler. Beim The Witcher-Spin-off Project Sirius sind es 71.

„Im vergangenen Jahr sind mehr als 220 Entwickler zu unseren Teams gestoßen. Die meisten neuen Mitarbeiter arbeiten an The Witcher 4, wo sie dazu beitragen, die Qualität zu verbessern und die in der Tech-Demo auf dem Unreal Fest vorgestellten Lösungen auf das gesamte Spiel auszuweiten,“ so Co-CEO Michal Nowakow über die Entwicklungsteams.

Quelle
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12 Kommentare Added

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  3. Drakeline6 196915 XP Grub Killer Master | 20.03.2026 - 07:23 Uhr

    Währned andere nur abbauen, stockt CD Projekt ordnetlich auf.
    Wird für mich ein Day 1 kauf.

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  4. Robilein 1230570 XP Xboxdynasty Legend Platin | 20.03.2026 - 07:33 Uhr

    Etwas über der Hälfte der ganzen Mitarbeiter, das ist ordentlich. Das die Fortsetzung des großartigen Cyberpunk 2077 im Vergleich auf gerade 149 Mitarbeiter kommt finde ich faszinierend.

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    • Ash2X 322760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.03.2026 - 08:55 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Es ist ja noch in der Pre-production. Dafür sind es sogar ziemlich viele.

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  5. Vayne1986 36935 XP Bobby Car Raser | 20.03.2026 - 07:39 Uhr

    Top. 👌🏻 Je mehr Mitarbeiter umso besser wird das Spiel. Bin gespannt auf The Witcher IV. 🙂

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  6. Fire12 11400 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 20.03.2026 - 07:41 Uhr

    Kann mich immer noch nicht damit
    anfreunden das Prinzesschen(Ciri) zu spielen
    So oder so erstmal Release abwarten und sehen
    ob sie aus CP2077 gelernt haben

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  8. FaMe 164585 XP First Star Silber | 20.03.2026 - 09:04 Uhr

    Wahnsinn wie viele Leute bei einem Spiel involviert sind

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