The Witcher IV: Entwicklung beschäftigt knapp 500 Mitarbeiter

Auch wenn die Veröffentlichung von The Witcher IV vermutlich noch einige Jahre in der Zukunft liegt, laufen die Entwicklungsarbeiten bereits auf Hochtouren und beschäftigen einen Großteil der Mitarbeiter des polnischen Entwicklers CD Projekt RED.
Laut den frisch veröffentlichten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 arbeiten Stand 28. Februar 2026 499 der insgesamt 933 Mitarbeiter an der Entwicklung des langerwarteten Rollenspiels.
Das ebenfalls hochambitionierte Cyberpunk 2, das die Konzeptphase mittlerweile erfolgreich abgeschlossen hat und sich jetzt in der Vorproduktion befindet, kommt im Vergleich auf lediglich 149 Mitarbeiter.
Die komplett neue IP Project Hadar beschäftigt in der aktuell laufenden Konzeptphase 26 Entwickler. Beim The Witcher-Spin-off Project Sirius sind es 71.
„Im vergangenen Jahr sind mehr als 220 Entwickler zu unseren Teams gestoßen. Die meisten neuen Mitarbeiter arbeiten an The Witcher 4, wo sie dazu beitragen, die Qualität zu verbessern und die in der Tech-Demo auf dem Unreal Fest vorgestellten Lösungen auf das gesamte Spiel auszuweiten,“ so Co-CEO Michal Nowakow über die Entwicklungsteams.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
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Kann ich so unterschreiben😎
Schon heftig, aber das müssen auch alles starke Spiele werden.
Währned andere nur abbauen, stockt CD Projekt ordnetlich auf.
Wird für mich ein Day 1 kauf.
Etwas über der Hälfte der ganzen Mitarbeiter, das ist ordentlich. Das die Fortsetzung des großartigen Cyberpunk 2077 im Vergleich auf gerade 149 Mitarbeiter kommt finde ich faszinierend.
Es ist ja noch in der Pre-production. Dafür sind es sogar ziemlich viele.
Top. 👌🏻 Je mehr Mitarbeiter umso besser wird das Spiel. Bin gespannt auf The Witcher IV. 🙂
Kann mich immer noch nicht damit
anfreunden das Prinzesschen(Ciri) zu spielen
So oder so erstmal Release abwarten und sehen
ob sie aus CP2077 gelernt haben
Wird bestimmt geil. Wa gab noch keinen schlechten witcher Titel
Wahnsinn wie viele Leute bei einem Spiel involviert sind