The Witcher 4: Geralt wird ein Teil des Spiels sein

Autor:, in / The Witcher 4

Geralt wird ein Teil von The Witcher 4 sein. Nur in welchem Ausmaß ist bisher nicht bekannt.

Doug Cockle, die englische Stimme des Hexenmeister, bestätigte in einem Video, dass Geralt Teil von The Witcher 4 sein wird. Nur in welchem Ausmaß und in welchem Zeitraum ist bisher nicht bekannt.

„Geralt wird ein Teil des Spiels sein. Wir wissen nur noch nicht, in welchem Umfang, und das Spiel wird sich nicht auf Geralt konzentrieren, also geht es dieses Mal nicht um ihn. „Witcher 4 wurde angekündigt. Ich kann nichts darüber sagen.“

Das vollständige Video könnt ihr euch hier anschauen:

Würdet ihr euch auf ein Wiedersehen mit Geralt freuen oder ist es an der Zeit für einen Neuanfang von The Witcher?