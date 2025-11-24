The Witcher IV: Geralts Sprecher vertraut Ciri-Darstellerin komplett

Doug Cockle lobt Ciara Berkeley und sieht sie als starke Hauptfigur für The Witcher 4.

Mit The Witcher 4 richtet CD Projekt RED die Reihe neu aus und macht Ciri zur zentralen Figur des kommenden Rollenspiels.

Während noch unklar ist, wie das Studio den erzählerischen Übergang gestaltet, zeigt sich Geralts langjähriger Sprecher Doug Cockle bereits jetzt überzeugt, dass Ciara Berkeley die neue Hauptrolle souverän übernehmen wird.

In einem Gespräch mit GamesRadar erklärte er, dass er Berkeley sowohl persönlich als auch über Nachrichtenkontakt kennengelernt habe und von ihrem Auftreten beeindruckt sei.

Er betonte, dass er ihr keine konkreten Ratschläge geben müsse, da sie eine starke Persönlichkeit sei und ihre Aufgabe hervorragend meistern werde.

Cockle beschrieb Berkeley als präsent, professionell und bestens geeignet für die neue Ausrichtung der Serie.

Er machte deutlich, dass er ihr für Fragen jederzeit zur Verfügung stehe, sah jedoch keine Notwendigkeit, ihr etwas vorzugeben. Für die Xbox- und Gaming-Community ist diese Aussage relevant, da The Witcher 4 eines der meist erwarteten RPGs für Xbox Series X|S, PlayStation und PC darstellt und jede Äußerung der zentralen kreativen Beteiligten hohe Aufmerksamkeit erzeugt.

Der Sprecher zeigte sich erneut offen für die Entscheidung, Ciri ins Zentrum zu rücken. Bereits die Ankündigung im Dezember 2024 hatte Diskussionen ausgelöst, weil einige Stimmen die Neuausrichtung als politisch motiviert bezeichneten. Cockle widersprach dieser Wahrnehmung deutlich und forderte Kritiker auf, die Romanvorlage zu lesen.

Für ihn ist die Entscheidung weder ungewöhnlich noch überraschend, da Geralts Geschichte mit Blood and Wine bereits abgeschlossen wurde und Ciri eine Vielzahl erzählerischer Möglichkeiten für neue Abenteuer bietet.

Cockle stellte klar, dass die Bücher genügend Ansatzpunkte liefern, die CD Projekt RED nun weiterentwickeln könne.

Er sieht in der neuen Ausrichtung eine Chance, frische Geschichten rund um Ciri zu erzählen und die Welt des Witcher-Universums zu erweitern.

Für Fans auf Xbox und PC ergibt sich damit ein klares Bild: The Witcher 4 wird nicht nur ein technischer und erzählerischer Neustart, sondern auch eine konsequente Weiterführung der literarischen Vorlage, die Ciri als zentralen Punkt in den Vordergrund stellt.