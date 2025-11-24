The Witcher IV: Geralts Sprecher vertraut Ciri-Darstellerin komplett

Mit The Witcher 4 richtet CD Projekt RED die Reihe neu aus und macht Ciri zur zentralen Figur des kommenden Rollenspiels.
Während noch unklar ist, wie das Studio den erzählerischen Übergang gestaltet, zeigt sich Geralts langjähriger Sprecher Doug Cockle bereits jetzt überzeugt, dass Ciara Berkeley die neue Hauptrolle souverän übernehmen wird.
In einem Gespräch mit GamesRadar erklärte er, dass er Berkeley sowohl persönlich als auch über Nachrichtenkontakt kennengelernt habe und von ihrem Auftreten beeindruckt sei.
Er betonte, dass er ihr keine konkreten Ratschläge geben müsse, da sie eine starke Persönlichkeit sei und ihre Aufgabe hervorragend meistern werde.
Cockle beschrieb Berkeley als präsent, professionell und bestens geeignet für die neue Ausrichtung der Serie.
Er machte deutlich, dass er ihr für Fragen jederzeit zur Verfügung stehe, sah jedoch keine Notwendigkeit, ihr etwas vorzugeben. Für die Xbox- und Gaming-Community ist diese Aussage relevant, da The Witcher 4 eines der meist erwarteten RPGs für Xbox Series X|S, PlayStation und PC darstellt und jede Äußerung der zentralen kreativen Beteiligten hohe Aufmerksamkeit erzeugt.
Der Sprecher zeigte sich erneut offen für die Entscheidung, Ciri ins Zentrum zu rücken. Bereits die Ankündigung im Dezember 2024 hatte Diskussionen ausgelöst, weil einige Stimmen die Neuausrichtung als politisch motiviert bezeichneten. Cockle widersprach dieser Wahrnehmung deutlich und forderte Kritiker auf, die Romanvorlage zu lesen.
Für ihn ist die Entscheidung weder ungewöhnlich noch überraschend, da Geralts Geschichte mit Blood and Wine bereits abgeschlossen wurde und Ciri eine Vielzahl erzählerischer Möglichkeiten für neue Abenteuer bietet.
Cockle stellte klar, dass die Bücher genügend Ansatzpunkte liefern, die CD Projekt RED nun weiterentwickeln könne.
Er sieht in der neuen Ausrichtung eine Chance, frische Geschichten rund um Ciri zu erzählen und die Welt des Witcher-Universums zu erweitern.
Für Fans auf Xbox und PC ergibt sich damit ein klares Bild: The Witcher 4 wird nicht nur ein technischer und erzählerischer Neustart, sondern auch eine konsequente Weiterführung der literarischen Vorlage, die Ciri als zentralen Punkt in den Vordergrund stellt.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf The Witcher IV freue ich mich auch schon. 🙂
Ich vertrau ihr auch 🙂
Hab richtig Lust auf das Spiel.
Wird leider noch etwas dauern bis es kommt :/
Ich befürchte ja leider, dass man nach Release auch noch mal 2 Jahre drauf schlagen muss. 🫣
Das ist man von CD Projekt ja gewöhnt 😀
Bin damals zum Release von Witcher 3 mit Plötze durch die Luft geflogen bis die Nachricht mit den Drachen kam 😀
🤣
Mein meist erwartetes Spiel ist mit Abstand Witcher 4
Wenn es auch nur annährend in die Richtung kommt was man in der „Demo“ gesehen hat, dann mache ich mir da keine Sorgen. Aus dem Debakel um CP2077 sollte das Studio mehr als gelernt haben.
Da es ja auf Ciri zugeschnitten ist, hab ich da vollstes Vertrauen.
Mal abwarten, so viel Vertrauen will ich der Sache noch nicht geben, bin mal gespannt auf echtes Gameplay bzw. mehr Charakterinteraktionen.
Da freue ich mich mehr drauf als auf GTA 6
Die Technik Demo sah beeindruckend aus und die Witcher Welt kann bestimmt noch sehr viele Geschichten erzählen. Mit Ciri als Hauptcharakter hab ich zwar generell kein Problem – das sie nun eine Witcheress ist schon. Also das volle Paket mit Kräuterprobe und Mutationen.
Das sie die Tätigkeit eines Witchers aufnimmt ist da sogar Kanon, wie ich gelesen habe. Aber als Frau und noch dazu das, was sie ist, würde sie das entweder nicht überleben oder es würde nicht bei ihr wirken. Das man das aber wissentlich bricht, um hier wieder die Welt vor der Ungerechtigkeit der Geschlechter zu retten…seufz. So erschafft man eine weitere Mary Sue – einen Girl Boss um sie alle zu knechten.
Also leichte Skepsis bzw. Kritik von meiner Seite. Da wird aber mit Sicherheit trotzdem ein tolles Spiel draus.
Für mich immer noch der größte Minuspunkt zu Witcher 4
kann Ciri absolut nicht leiden