The Witcher 4: Größer und besser als The Witcher 3 und Cyberpunk 2077

The Witcher 4 wird größer und besser als The Witcher und Cyberpunk 2077.

CD Projekt Red hat bestätigt, dass das nächste Spiel der Witcher-Reihe (The Witcher 4), bekannt als Projekt Polaris, in die Phase der „vollständigen Produktion“ übergegangen ist. Dies markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung des Spiels.

Eine bemerkenswerte Änderung in diesem Entwicklungsprozess ist der Wechsel von der hauseigenen REDengine zur Unreal Engine 5.

Charles Tremblay, Vizepräsident für Technologie bei CD Projekt Red, erklärte zuvor, dass dieser Schritt nicht auf Mängel der REDengine oder die Herausforderungen bei der Entwicklung von Cyberpunk 2077 zurückzuführen sei. Vielmehr soll die Nutzung der Unreal Engine 5 die gleichzeitige Entwicklung mehrerer Projekte erleichtern und von der Zusammenarbeit mit Epic Games profitieren.

Tremblay: „Die Idee war also, dass wir die Technologie vorantreiben können, dass endlich alle Techniker im Unternehmen gemeinsam an verschiedenen Projekten arbeiten können, anstatt zentral an einer Technologie zu arbeiten, die nur sehr schwer von anderen Projekten übernommen werden kann.“ „Wir können Fachwissen, Mitarbeiter und Wissen gemeinsam nutzen. Außerdem wollten wir sichergehen, dass wir einige der Technologien diesmal richtig entwickelt haben – mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung aus der Vergangenheit wissen wir, wie man etwas macht, und jetzt ist es an der Zeit, es tatsächlich für alle Gruppen gemeinsam nutzbar zu machen.“

Cyberpunk 2077 hatte gehörige Startschwierigkeiten, doch Trembley, wie auch viele andere Entwickler bei CDPR, betonten, dass der Ehrgeiz des Teams selbst ungebrochen sei.

„Auch hier will ich nicht sagen, dass es einfach ist“, fügte er hinzu, „aber ich glaube, dass wir einige coole Sachen auf die Beine gestellt haben, und hoffentlich werden wir sie [die Technologie] gut präsentieren können. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass die Veränderung der Technologie für uns nichts an der Tatsache ändert, dass wir immer ehrgeizig sein werden.“ „Und das nächste Spiel, das wir machen, wird nicht kleiner und nicht schlechter sein. Es wird also besser, größer, bedeutender als The Witcher 3 sein, es wird besser sein als Cyberpunk – denn für uns ist es inakzeptabel [so zu starten]. Wir wollen nicht zurückgehen.“ „Auch wenn es ein paar ’schweißtreibende Momente‘ geben wird und vielleicht sogar ein paar schlimme Sachen passieren, denke ich, dass wir alles versuchen werden, um es noch besser zu machen als das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Die Technik sollte also im Grunde genommen kein Hindernis für uns sein.“