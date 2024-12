The Witcher IV: Gwent wieder mit von der Partie

Autor:, in / The Witcher IV

Zückt neben den Münzen auch die Karten, denn in The Witcher IV wird wieder Gwent gespielt!

In einem Interview scheinen die Entwickler von The Witcher IV bestätigt zu haben, dass das In-Game-Kartenspiel Gwent ebenfalls wieder präsent sein wird, wenn ihr im nächsten Teil der Reihe dann Ciris Geschichte weiterspielen könnt.

So äußerten sie sich auf Nachfrage diesbezüglich wie folgt: „Wir denken nicht, dass irgendjemand enttäuscht sein wird. Wir lieben das Spiel wirklich sehr. Und wir hören der Community immer sehr genau zu.“

Wenn man bedenkt, dass es sogar ein Free-To-Play-Ableger von Gwent auf die Konsolen geschafft hat, sollte man eigentlich nie an der Rückkehr des Kartenspiels gezweifelt haben.

Gwent, wie es in The Witcher 3: Wild Hunt präsent war, basierte auf dem Kartenspiel „Condottiere“, das im Jahr 1995 hierzulande zum „Spiel des Jahres“ gekürt wurde. Für die In-Game-Version wurde es dann aber auf die Wesen und Welt von The Witcher umgemünzt.

Werdet ihr Gwent wieder spielen, wenn es zurückkehrt? Welche In-Game-Spiele sind eure Favoriten?