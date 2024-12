The Witcher IV: Handlungsfreiheit der Spieler steht im Mittelpunkt

Autor:, in / The Witcher IV

Im nächsten Teil der Rollenspielreihe The Witcher wird nicht Geralt von Riva Monster beseitigen, sondern seine Adoptivtochter Ciri.

Nachdem CD Projekt RED in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den ersten Trailer zu The Witcher IV bei den Game Awards gezeigt hatte, teilte der Entwickler Details zur neuen spielbaren Protagonistin.

Game Director Sebastian Kalemba verriet IGN, Ciri besitzt ihren eigenen Kodex. Sie steht noch am Anfang ihrer Karriere und wird anderes fühlen als Geralt.

„Ich liebe diese Härte in ihr. Sie ist fast besessen von der Art, wie sie lebt. Es gibt einige Momente, in denen man seinem Herzen folgen muss, anstatt immer den kalkulierten Entscheidungen zu folgen. Und das ist es, was ich an Ciri liebe. Sie ist weniger berechnend, sie folgt ihrem Herzen, ihrer Leidenschaft, ihrem Bauchgefühl“, erzählt Kalemba. „Wir wollen, dass die Spieler versuchen, sie zu definieren. Sie ist dabei, ihren eigenen Kodex nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Art und Weise, wie sie mit den Monstern umgeht, die Art und Weise, wie sie mit Quests und Abenteuern umgeht, das ist ihre ganz eigene Art.“

Wie Kalemba weitererzählt, will man die Handlungsfreiheit in die Hände der Spieler legen. So können sie trotz ihrer definierten Persönlichkeit einen eigenen Charakter formen. Das bietet den Spielern mehr Kontrolle und sie sind in der Lage Ciris Geschichte und Handlungen zu verändern.

Bezüglich der Handlungsfreiheit der Spieler sagte Kalemba zudem: „[Wir geben] den Spielern mehr Werkzeuge an die Hand, damit sie nicht nur aus erzählerischer Sicht spielen und mit den Konsequenzen leben können, sondern auch aus Gameplay-Sicht. Wir wollen den Spielern mehr Möglichkeiten geben, damit sie das Gefühl haben, dass sie ihre Erfahrung selbst bestimmen können.“

Er verglich zudem die Vielfalt beim Gameplay mit früheren Spielen und sagte, dass sie gegenüber den Vorgängern umfangreicher sein wird und nannte dabei Cyberpunk 2077.

Kalemba sagte: „Ich glaube, das Gameplay [in Cyberpunk 2077] war abwechslungsreicher [als das in The Witcher 3] und es erlaubte mehr Freiheit, wenn es darum geht, Charaktere zu erstellen und Begegnungen auf eigene Art und Weise zu erleben. Das ist etwas, was wir definitiv als Lektion [in The Witcher 4] mitnehmen wollen. Wir wollen das Gameplay von [The Witcher 3] verbessern, aber auch die Art und Weise, wie man die Welt erkunden kann.“

Wie hat euch der erste Trailer zu The Witcher IV mit Ciri als neuer Hauptfigur gefallen?