The Witcher IV: Hinter den Kulissen des Cinematic-Trailer

CD Projekt Red hat auf den Game Awards 2024 einen beeindruckenden Cinematic-Reveal-Trailer zu The Witcher IV präsentiert, der die Vorfreude auf das kommende Spiel weiter steigert.

In einem offiziellen Behind the Scenes-Video gewähren die Entwickler zusammen mit dem Animationsstudio Platige Image exklusive Einblicke in die Entstehung dieses Trailers.

Im Fokus des Trailers steht Ciri, die nun als Hauptprotagonistin die Nachfolge von Geralt von Riva antritt. Der Trailer zeigt sie bei der Rettung eines Mädchens namens Mioni, das in einem abgelegenen Dorf als Opfer für ein Monster vorgesehen ist. Die Entwickler betonen, dass diese Szene eine tatsächliche Quest im Spiel darstellt, bei der die Entscheidungen des Spielers den Ausgang beeinflussen können.

Technisch wurde der Trailer mit der Unreal Engine 5 erstellt und auf einer noch nicht angekündigten NVIDIA GeForce RTX GPU gerendert, was die beeindruckende visuelle Qualität erklärt. Die Zusammenarbeit mit Platige Image, die bereits an früheren Witcher-Projekten beteiligt waren, trug maßgeblich zur cineastischen Umsetzung bei.

Spielerisch wird Ciri über neue Fähigkeiten verfügen, darunter die Nutzung einer Kette im Kampf und die Fähigkeit, Elemente aus ihrer Umgebung zu absorbieren, um mächtige Zauber zu wirken. Diese Mechaniken sollen den Spielern vielfältige Strategien im Kampf ermöglichen.

Für einen detaillierten Blick hinter die Kulissen des Cinematic-Reveal-Trailers könnt ihr euch dieses neu veröffentlichte Video anschauen:

Obwohl sich The Witcher IV derzeit in voller Entwicklung befindet, wurde noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Fans können jedoch sicher sein, dass das Team von CD Projekt Red intensiv daran arbeitet, ein weiteres episches Kapitel im Witcher-Universum zu schaffen.