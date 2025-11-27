The Witcher IV: Keine Hexerei bei den Game Awards

7 Autor: , in News / The Witcher IV
Übersicht

Mit einem Auftritt von The Witcher IV bei den Game Awards sollten Fans der Rollenspielreihe nicht rechnen.

Es ist wohl noch zu früh, um etwas Neues zu The Witcher IV zu zeigen. Bei den Game Awards im Dezember wird es daher keinen Auftritt geben.

Michał Nowakowski, einer der beiden CEO’s von CD Projekt sagte via Social-Media, dass er sich riesig darüber freut und dankbar ist, dass The Witcher IV unter den nominierten Spielen in der Kategorie „Meist erwartetes Spiel“ zu finden ist.

Man freue sich, die Show zu sehen, auch wenn man keine neuen Inhalte zur Show bringt.

Also kein neuer Trailer zu The Witcher IV bei den Game Awards, die bei uns in der Nacht zum 12. Dezember verliehen werden.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Witcher IV

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 253080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.11.2025 - 13:11 Uhr

    Dann irgendwann nächstes Jahr, kommen sicher genug Trailer zu anderen Spielen.

    0
  5. Drakeline6 180215 XP Battle Rifle Man | 27.11.2025 - 13:27 Uhr

    Nächstes Jahr kommt das Highlight dann wieder am Ende der Show.
    Da wird ganz am Ende Geralt gezeigt mit Releasedatum um den Hype so richtig anzufachen.

    0
  6. d4wGkw0n 21200 XP Nasenbohrer Level 1 | 27.11.2025 - 13:29 Uhr

    Nicht schlimm.
    Ein neuer Trailer macht das Warten auf das Spiel noch unerträglicher, besonders, weil es noch so lange hin ist.

    0
  7. danbu 67330 XP Romper Domper Stomper | 27.11.2025 - 13:38 Uhr

    Wär zwar cool, aber es gilt wie immer: Lieber Zeit nehmen und es ordentlich machen.

    0

Hinterlasse eine Antwort