The Witcher IV: Keine Hexerei bei den Game Awards

Es ist wohl noch zu früh, um etwas Neues zu The Witcher IV zu zeigen. Bei den Game Awards im Dezember wird es daher keinen Auftritt geben.
Michał Nowakowski, einer der beiden CEO’s von CD Projekt sagte via Social-Media, dass er sich riesig darüber freut und dankbar ist, dass The Witcher IV unter den nominierten Spielen in der Kategorie „Meist erwartetes Spiel“ zu finden ist.
Man freue sich, die Show zu sehen, auch wenn man keine neuen Inhalte zur Show bringt.
Also kein neuer Trailer zu The Witcher IV bei den Game Awards, die bei uns in der Nacht zum 12. Dezember verliehen werden.
Schade.
Dann irgendwann nächstes Jahr, kommen sicher genug Trailer zu anderen Spielen.
Schade
Schade. Hoffentlich enttäuscht das Spiel nicht.
Nächstes Jahr kommt das Highlight dann wieder am Ende der Show.
Da wird ganz am Ende Geralt gezeigt mit Releasedatum um den Hype so richtig anzufachen.
Nicht schlimm.
Ein neuer Trailer macht das Warten auf das Spiel noch unerträglicher, besonders, weil es noch so lange hin ist.
Wär zwar cool, aber es gilt wie immer: Lieber Zeit nehmen und es ordentlich machen.