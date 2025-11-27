The Witcher IV: Keine Hexerei bei den Game Awards

Mit einem Auftritt von The Witcher IV bei den Game Awards sollten Fans der Rollenspielreihe nicht rechnen.

Es ist wohl noch zu früh, um etwas Neues zu The Witcher IV zu zeigen. Bei den Game Awards im Dezember wird es daher keinen Auftritt geben.

Michał Nowakowski, einer der beiden CEO’s von CD Projekt sagte via Social-Media, dass er sich riesig darüber freut und dankbar ist, dass The Witcher IV unter den nominierten Spielen in der Kategorie „Meist erwartetes Spiel“ zu finden ist.

Man freue sich, die Show zu sehen, auch wenn man keine neuen Inhalte zur Show bringt.

Also kein neuer Trailer zu The Witcher IV bei den Game Awards, die bei uns in der Nacht zum 12. Dezember verliehen werden.