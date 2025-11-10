The Witcher IV: Kingdom Come Deliverance II Senior Game Designer eingestellt

Der Senior Game Designer von Kingdom Come Deliverance II arbeitet jetzt als Senior Quest Designer an The Witcher IV.

Das Entwicklungsteam von The Witcher IV bekommt mit Karel Kolmann tatkräftige Unterstützung. Nach acht Jahren wechselt Kolmann von Warhorse Studios zu CD Projekt RED.

Bei Kingdom Come Deliverance II war er die letzten sieben Monate Lead Gameplay Designer für den Hardcore Modus. Für das Rollenspiel hat er zudem über dreieinhalb Jahre als Senior Gameplay Designer im Bereich Autor, Designer und Scripter gearbeitet.

Mit dem Wechsel zu CD Projekt RED bleibt Kolmann seiner Leidenschaft für Rollenspiel treu und ist seine Stelle als Senior Quest Designer für The Witcher IV angetreten, wie er selbst verkündete.

  3. Drakeline6 176655 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 10.11.2025 - 16:47 Uhr

    KCD ist mir zu viel Simulation als Spiel, aber Witcher 4 wird bestimmt wieder bahnbrechend.

    0
  4. Chris0071234 44630 XP Hooligan Schubser | 10.11.2025 - 16:49 Uhr

    Gut für Witcher 4 und eventuell nicht so gut für ein zukünftiges KCD 3 😉 😀

    1
  6. Nibelungen86 286800 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.11.2025 - 17:36 Uhr

    Hört sich sehr gut an ☺️, gleichzeitig schlecht für das andere Team.

    0

