The Witcher IV: Kingdom Come Deliverance II Senior Game Designer eingestellt

Der Senior Game Designer von Kingdom Come Deliverance II arbeitet jetzt als Senior Quest Designer an The Witcher IV.

Das Entwicklungsteam von The Witcher IV bekommt mit Karel Kolmann tatkräftige Unterstützung. Nach acht Jahren wechselt Kolmann von Warhorse Studios zu CD Projekt RED.

Bei Kingdom Come Deliverance II war er die letzten sieben Monate Lead Gameplay Designer für den Hardcore Modus. Für das Rollenspiel hat er zudem über dreieinhalb Jahre als Senior Gameplay Designer im Bereich Autor, Designer und Scripter gearbeitet.

Mit dem Wechsel zu CD Projekt RED bleibt Kolmann seiner Leidenschaft für Rollenspiel treu und ist seine Stelle als Senior Quest Designer für The Witcher IV angetreten, wie er selbst verkündete.