The Witcher IV: Mass Effect-Veteran wechselt zu CD Projekt RED

Mass Effect-Veteran wechselt zu CD Projekt RED – Dorian Kieken wird neuer AI-Director für die Zukunft von Cyberpunk & The Witcher.

Ein prominenter Neuzugang verstärkt CD Projekt RED: Dorian Kieken, ehemaliger Development Director bei BioWare und bekannt für seine Arbeit an Mass Effect 2 und Mass Effect 3, ist nun als AI Director beim polnischen Studio tätig.

Seine Aufgabe umfasst die Vision und Strategie der KI‑Systeme – mit einem klaren Schwerpunkt auf Machine Learning, nicht auf generativer KI.

Kieken bringt jahrelange Erfahrung aus großen AAA‑Produktionen mit. Bei BioWare war er maßgeblich an der Entwicklung zweier der beliebtesten Sci‑Fi‑Rollenspiele beteiligt. Sein Wechsel zu CDPR deutet darauf hin, dass das Studio seine KI‑Technologien für kommende Projekte – darunter das nächste Cyberpunk‑Spiel und die neue Witcher‑Saga – deutlich ausbauen will.

Der Fokus auf Machine‑Learning‑basierte Systeme könnte bedeuten, dass CDPR an reaktiveren NPCs, dynamischeren Welten und intelligenteren Gameplay‑Systemen arbeitet.