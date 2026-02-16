The Witcher IV: Mass Effect-Veteran wechselt zu CD Projekt RED

Mass Effect-Veteran wechselt zu CD Projekt RED – Dorian Kieken wird neuer AI-Director für die Zukunft von Cyberpunk & The Witcher.

Ein prominenter Neuzugang verstärkt CD Projekt RED: Dorian Kieken, ehemaliger Development Director bei BioWare und bekannt für seine Arbeit an Mass Effect 2 und Mass Effect 3, ist nun als AI Director beim polnischen Studio tätig.

Seine Aufgabe umfasst die Vision und Strategie der KI‑Systeme – mit einem klaren Schwerpunkt auf Machine Learning, nicht auf generativer KI.

Kieken bringt jahrelange Erfahrung aus großen AAA‑Produktionen mit. Bei BioWare war er maßgeblich an der Entwicklung zweier der beliebtesten Sci‑Fi‑Rollenspiele beteiligt. Sein Wechsel zu CDPR deutet darauf hin, dass das Studio seine KI‑Technologien für kommende Projekte – darunter das nächste Cyberpunk‑Spiel und die neue Witcher‑Saga – deutlich ausbauen will.

Der Fokus auf Machine‑Learning‑basierte Systeme könnte bedeuten, dass CDPR an reaktiveren NPCs, dynamischeren Welten und intelligenteren Gameplay‑Systemen arbeitet.

8 Kommentare Added

  1. Vayne1986 34435 XP Bobby Car Geisterfahrer | 16.02.2026 - 14:33 Uhr

    Dann wünsche ich Dorian Kieken viel Erfolg bei CD Project RED. 🙂

  3. Bardock93 660 XP Neuling | 16.02.2026 - 14:43 Uhr

    CDPR hat sich in den letzten Wochen und Monaten ja einige sehr fähige Leute aus der Branche an Bord geholt. Bin mal gespannt was für ein Brett da auf uns zu kommt.

  4. I Legend l 12715 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.02.2026 - 14:53 Uhr

    Welche Referenzen hat er denn noch, dass das hier so gefeiert wird, außer dass er vor 14 bzw. 16 Jahren an einem Rollenspiel mitgearbeitet hat, das noch völlig andere Mechanismen genutzt hatte?

  5. Davki90 8360 XP Beginner Level 4 | 16.02.2026 - 15:51 Uhr

    Da kommt viel Erfahrung dazu. Das sieht immer besser aus für The Witcher IV.

  7. Katanameister 328280 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.02.2026 - 16:29 Uhr

    Die Erwartungen sind auch sehr hoch für beide Spiele, da muss das Personal top sein.

  8. Lord Hektor 354050 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.02.2026 - 16:55 Uhr

    Bringt also einiges an Erfahrung mit der gute Herr, hoffentlich zahlt es sich für CDPR aus.

Hinterlasse eine Antwort