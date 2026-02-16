The Witcher IV: Mass Effect-Veteran wechselt zu CD Projekt RED

Ein prominenter Neuzugang verstärkt CD Projekt RED: Dorian Kieken, ehemaliger Development Director bei BioWare und bekannt für seine Arbeit an Mass Effect 2 und Mass Effect 3, ist nun als AI Director beim polnischen Studio tätig.
Seine Aufgabe umfasst die Vision und Strategie der KI‑Systeme – mit einem klaren Schwerpunkt auf Machine Learning, nicht auf generativer KI.
Kieken bringt jahrelange Erfahrung aus großen AAA‑Produktionen mit. Bei BioWare war er maßgeblich an der Entwicklung zweier der beliebtesten Sci‑Fi‑Rollenspiele beteiligt. Sein Wechsel zu CDPR deutet darauf hin, dass das Studio seine KI‑Technologien für kommende Projekte – darunter das nächste Cyberpunk‑Spiel und die neue Witcher‑Saga – deutlich ausbauen will.
Der Fokus auf Machine‑Learning‑basierte Systeme könnte bedeuten, dass CDPR an reaktiveren NPCs, dynamischeren Welten und intelligenteren Gameplay‑Systemen arbeitet.
Dann wünsche ich Dorian Kieken viel Erfolg bei CD Project RED. 🙂
Was für eine Bereicherung für das Team
CDPR hat sich in den letzten Wochen und Monaten ja einige sehr fähige Leute aus der Branche an Bord geholt. Bin mal gespannt was für ein Brett da auf uns zu kommt.
Welche Referenzen hat er denn noch, dass das hier so gefeiert wird, außer dass er vor 14 bzw. 16 Jahren an einem Rollenspiel mitgearbeitet hat, das noch völlig andere Mechanismen genutzt hatte?
Da kommt viel Erfahrung dazu. Das sieht immer besser aus für The Witcher IV.
Ja dann gutes gelingen.
Die Erwartungen sind auch sehr hoch für beide Spiele, da muss das Personal top sein.
Bringt also einiges an Erfahrung mit der gute Herr, hoffentlich zahlt es sich für CDPR aus.