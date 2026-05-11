The Witcher IV: Nächster Kingdom Come-Veteran verstärkt Entwicklerteam

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The Witcher IV erhält mit einem weiteren Kingdom Come-Veteranen Verstärkung im Open-World-Design.

CD Projekt RED hat das Entwicklerteam von The Witcher IV erneut mit einem erfahrenen Branchenveteranen erweitert. Der ehemalige Lead Level Designer und Writer von Kingdom Come: Deliverance I und II ist nun als Senior Open World Designer Teil des Projekts.

Damit setzt das Studio die personelle Verstärkung fort, nachdem bereits im November 2025 Karel Kolmann, zuvor acht Jahre bei Warhorse Studios tätig, zum Team gestoßen ist. Beide Neuzugänge bringen Erfahrung aus der Entwicklung der Kingdom-Come-Reihe mit.

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11 Kommentare Added

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  1. Rocko311 10180 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.05.2026 - 14:08 Uhr

    Wird sicher ein tolles Spiel werden da habe ich keine Zweifel.

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  4. de Maja 341155 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.05.2026 - 14:41 Uhr

    Oh, muss ich mir langsam Sorgen um Warhorse Studios machen, da sind ja nun auch einige weg.
    Hoffe die bleiben bei ihrer Linie.

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  5. Robilein 1264670 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.05.2026 - 14:44 Uhr

    Schön zu sehen das es in der Spielebranche nicht nur Kündigungen gibt.

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