The Witcher IV: Nächster Kingdom Come-Veteran verstärkt Entwicklerteam

CD Projekt RED hat das Entwicklerteam von The Witcher IV erneut mit einem erfahrenen Branchenveteranen erweitert. Der ehemalige Lead Level Designer und Writer von Kingdom Come: Deliverance I und II ist nun als Senior Open World Designer Teil des Projekts.
Damit setzt das Studio die personelle Verstärkung fort, nachdem bereits im November 2025 Karel Kolmann, zuvor acht Jahre bei Warhorse Studios tätig, zum Team gestoßen ist. Beide Neuzugänge bringen Erfahrung aus der Entwicklung der Kingdom-Come-Reihe mit.
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11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird sicher ein tolles Spiel werden da habe ich keine Zweifel.
Das wird bestimmt wieder ein Zeitfresser!
Wie lange sind da eigentlich schon mit der Entwicklung dran?
Offiziell seit März 2022. Aber man kann davon ausgehen, dass es bereits eine Entwicklungsphase davor gab.
Vielen Dank. Dann wäre sicher 2028 vorstellbar für einen Release. Eventuell auch erst 2029.
2028 wäre möglich. Aber bei so einem Umfang-Monster wird sich der Entwickler alle Zeit nehmen um ein Fiasko wie CP 2077 zu verhindern.
Oh, muss ich mir langsam Sorgen um Warhorse Studios machen, da sind ja nun auch einige weg.
Hoffe die bleiben bei ihrer Linie.
Schön zu sehen das es in der Spielebranche nicht nur Kündigungen gibt.
Sehr gut. Wünsche demjenigen viel Erfolg bei CD Project RED. 🙂
Gut für Witcher IV, schlecht für Herr der Ringe
Gut dass sie jemand Kompetenten einstellen.