The Witcher IV: Nächster Kingdom Come-Veteran verstärkt Entwicklerteam

The Witcher IV erhält mit einem weiteren Kingdom Come-Veteranen Verstärkung im Open-World-Design.

CD Projekt RED hat das Entwicklerteam von The Witcher IV erneut mit einem erfahrenen Branchenveteranen erweitert. Der ehemalige Lead Level Designer und Writer von Kingdom Come: Deliverance I und II ist nun als Senior Open World Designer Teil des Projekts.

Damit setzt das Studio die personelle Verstärkung fort, nachdem bereits im November 2025 Karel Kolmann, zuvor acht Jahre bei Warhorse Studios tätig, zum Team gestoßen ist. Beide Neuzugänge bringen Erfahrung aus der Entwicklung der Kingdom-Come-Reihe mit.