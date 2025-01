The Witcher IV: Neue Entwickler lernten Quest-Design mit The Witcher 3

Autor:, in / The Witcher IV

Durch das Erstellen einer Quest für The Witcher 3 wurden neue The Witcher 4-Entwickler in das Quest-Design der Reihe eingearbeitet.

Um einige neu für die Entwicklung von The Witcher IV hinzugestoßenen Mitarbeiter in die Thematik und den Stil des Spiels einzuarbeiten, ließ sie CD Projekt RED eine Quest für The Witcher 3: Wild Hunt entwerfen.

Wie Narrative Designer Philipp Weber via X erklärt, erstellten neue Designer und Autoren gemeinsam mit einem erfahrenen Quest Designer und Studio-Veteran die The Witcher 3-Quest „Im Schatten des Ewigen Feuers“, die im Zuge des Next Gen-Updates im Rollenspiel veröffentlicht wurde:

„Vor 2 Jahren haben wir eine neue Quest für The Witcher 3 veröffentlicht. Neue Designer und Autoren haben daran gearbeitet, um sich auf The Witcher 4 vorzubereiten, zusammen mit einem unserer erfahrensten Quest Designer, der seit The Witcher 1 bei uns ist. Alles in allem war es der perfekte Start, um wieder in die richtige Stimmung zu kommen.“