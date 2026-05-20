The Witcher IV: Neue Prozesse sollen Probleme von Cyberpunk 2077 verhindern

CD Projekt RED zieht Lehren aus der Entwicklung von Cyberpunk 2077 und optimiert interne Abläufe für The Witcher IV.

Mit neuen Entwicklungsprozessen will The Witcher IV von CD Projekt RD nicht unter den gleichen internen Problemen leiden wie einst Cyberpunk 2077, insbesondere im Bereich der Dokumentation.

Wie der Entwickler im Rahmen der Digital Dragons Conference erklärte, war fehlende oder unstrukturierte Dokumentation über Jahre hinweg ein zentrales Problem im Studio. Gerade bei älteren Projekten wie The Witcher und The Witcher 2 existieren heute kaum noch verwertbare technische Unterlagen.

Diese Schwäche zeigte sich besonders deutlich beim Remake des ersten Witcher-Spiels. Laut CD Projekt RED fehlte es nahezu vollständig an dokumentiertem Wissen, sodass ein Großteil der ursprünglichen Technik erst rekonstruiert werden musste. Unterstützung kam hier von externen Entwicklern mit Erfahrung aus früheren Projekten.

Auch bei Cyberpunk 2077 führte die Situation zu erheblichen Herausforderungen. Zwar setzte das Team auf moderne Tools zur Dokumentation, doch die Umsetzung geriet außer Kontrolle. Über 8.000 Seiten an Dokumenten entstanden, wurden jedoch im Verlauf der Entwicklung zunehmend unübersichtlich und schwer wartbar. Zusätzlich sorgte die Aufteilung auf verschiedene Systeme für weitere Komplexität.

Als Konsequenz hat man seine Prozesse grundlegend überarbeitet. Dokumentation ist nun ein verpflichtender Bestandteil jeder Entwicklungsphase und Voraussetzung, um interne Meilensteine zu erreichen. Gleichzeitig werden Informationen zentralisiert und unternehmensweit zugänglich gemacht.

Ein weiterer Fokus liegt auf der besseren Zusammenarbeit zwischen Teams. Erkenntnisse aus Projekten wie The Witcher IV oder Cyberpunk 2 sollen künftig direkt geteilt werden, sodass Lösungen nicht mehrfach entwickelt werden müssen und Fortschritte allen Teams zugutekommen.

Laut den Entwicklern zeigt sich bereits, dass dieser strukturierte Ansatz langfristig für stabilere Entwicklungsprozesse sorgen könnte. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sollen damit gezielt in die Zukunft der beiden Großprojekte einfließen.