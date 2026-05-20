The Witcher IV: Neue Prozesse sollen Probleme von Cyberpunk 2077 verhindern

Mit neuen Entwicklungsprozessen will The Witcher IV von CD Projekt RD nicht unter den gleichen internen Problemen leiden wie einst Cyberpunk 2077, insbesondere im Bereich der Dokumentation.
Wie der Entwickler im Rahmen der Digital Dragons Conference erklärte, war fehlende oder unstrukturierte Dokumentation über Jahre hinweg ein zentrales Problem im Studio. Gerade bei älteren Projekten wie The Witcher und The Witcher 2 existieren heute kaum noch verwertbare technische Unterlagen.
Diese Schwäche zeigte sich besonders deutlich beim Remake des ersten Witcher-Spiels. Laut CD Projekt RED fehlte es nahezu vollständig an dokumentiertem Wissen, sodass ein Großteil der ursprünglichen Technik erst rekonstruiert werden musste. Unterstützung kam hier von externen Entwicklern mit Erfahrung aus früheren Projekten.
Auch bei Cyberpunk 2077 führte die Situation zu erheblichen Herausforderungen. Zwar setzte das Team auf moderne Tools zur Dokumentation, doch die Umsetzung geriet außer Kontrolle. Über 8.000 Seiten an Dokumenten entstanden, wurden jedoch im Verlauf der Entwicklung zunehmend unübersichtlich und schwer wartbar. Zusätzlich sorgte die Aufteilung auf verschiedene Systeme für weitere Komplexität.
Als Konsequenz hat man seine Prozesse grundlegend überarbeitet. Dokumentation ist nun ein verpflichtender Bestandteil jeder Entwicklungsphase und Voraussetzung, um interne Meilensteine zu erreichen. Gleichzeitig werden Informationen zentralisiert und unternehmensweit zugänglich gemacht.
Ein weiterer Fokus liegt auf der besseren Zusammenarbeit zwischen Teams. Erkenntnisse aus Projekten wie The Witcher IV oder Cyberpunk 2 sollen künftig direkt geteilt werden, sodass Lösungen nicht mehrfach entwickelt werden müssen und Fortschritte allen Teams zugutekommen.
Laut den Entwicklern zeigt sich bereits, dass dieser strukturierte Ansatz langfristig für stabilere Entwicklungsprozesse sorgen könnte. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sollen damit gezielt in die Zukunft der beiden Großprojekte einfließen.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön das CDPR erkannt haben, wie wichtig eine vernünftige Dokumentation ist. 👍 Auf ein erneutes Debakel hat niemand Lust.
Die Schwäche war der Börsengang und die Aktionäre bzw. natürlich CD PR selbst, die eine weitere Verschiebung, die dringend und offensichtlich nötig gewesen wäre, verhindert haben und deshalb zu ekelhaftem Crunch geführt haben und einem Release, der bis heute als einer der katastrophalsten in der Geschichte gilt.
Wenn das genannte die Ursache für die Zeitprobleme war, dann kann man sie nur beglückwünschen, dass sie das identifizieren konnten und hoffentlich künftig besser lösen werden.
Das neue Spiel hat eine neue Engine, da fängt also alles von vorne an mit Dokumentationen etc.
Ich hoffe sie werden nicht wieder von Aktionären wie die Sau durchs in UE5 gebaute Dorf getrieben.
Der große Fehler damals war der Releasezeitpunkt. Es war eigentlich für die damals neuen Konsolen ausgelegt welche erst paar Wochen auf dem Markt waren und Lieferengpässe hatten. Also unbedingt auf die One und 4er klatschen. Ein technisches Debakel mit Ansage.
Also besser kein Release zum Zeitpunkt des Konsolengenwechsel wenn es dann eh nur vernünftig auf der Helix und 6er läuft, man aber aus Gier und Verbreitung der neuen Gen unbedingt die noch aktuellen Konsolen mitnehmen „muss“.
Na hoffentlich nicht nur leeres gerede.
das ist doch schön 🙂 Man versucht aus der Vergangenheit zu lernen. Viel Erfolg dabei!
Das ist doch super das sie das so machen wollen nur auch Machen nicht nur sagen
Ist auf jeden Fall besser für die Entwicklung.