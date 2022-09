The Witcher 4: Neue Saga besteht aus mehr als nur einem Spiel

Autor:, in / The Witcher 4

Mit der Ankündigung der Entwicklung von The Witcher 4 ging für viele Fans ein Traum in Erfüllung. CD Projekt RED setzt den neuen Teil mit der Unreal Engine 5 um. Im Mai hatte das Rollenspiel die Vorproduktionsphase erreicht.

Bekannt war vorher schon, dass The Witcher 4 keine Fortsetzung sein wird. CEO Adam Kiciński wurde am Mittwoch bei der telefonischen Halbjahreskonferenz zu neuen Details gefragt. So wurde bekannt, dass das Spiel eine neue Saga begründet, und der Entwickler mehr als nur einen neuen Teil entwickeln will.

„Wir haben mehr als ein Spiel im Sinn. Die erste Saga bestand aus drei Spielen, also denken wir jetzt über mehr als ein Spiel nach, aber wir sind in der Vorproduktion für das erste Spiel der zweiten Witcher-Saga.“

Die Zeit wird zeigen, ob die neue Witcher-Saga ebenfalls aus drei Spielen bestehen wird.