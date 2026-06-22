The Witcher IV: „Nicht alle haben uns vergeben“: CDPR spricht offen über die Folgen von Cyberpunk 2077

CD Projekt RED sieht den Wiedergutmachungsprozess nach Cyberpunk 2077 noch nicht als abgeschlossen.

Auch Jahre nach dem problematischen Start von Cyberpunk 2077 glaubt CD Projekt RED nicht, das Vertrauen aller enttäuschten Spieler vollständig zurückgewonnen zu haben. Das erklärte Co-CEO Michał Nowakowski in einem aktuellen Interview.

Rückblickend bezeichnete er den Zustand von Cyberpunk 2077 zum Launch im Dezember 2020 als eine schmerzhafte Phase für das Studio. Trotz zahlreicher Updates, Verbesserungen und der Erweiterung Phantom Liberty sei er nicht überzeugt, dass die komplette Wiedergutmachung bereits gelungen sei.

Nowakowski erklärte, dass CD Projekt RED nach dem schwierigen Start möglicherweise das Vertrauen einiger Spieler dauerhaft verloren habe. Gleichzeitig hofft er, dass kommende Projekte dieses Vertrauen wieder stärken können – allen voran The Witcher 4, aber auch spätere Veröffentlichungen des Studios.

Während sich Cyberpunk 2077 inzwischen zu einem kommerziellen Erfolg entwickelt hat und laut CD Projekt RED mehr als 35 Millionen Mal verkauft wurde, bleiben die Folgen des umstrittenen Launches intern offenbar weiterhin präsent.

Ein Veröffentlichungszeitraum für The Witcher 4 wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Neben dem nächsten Witcher-Abenteuer arbeitet CD Projekt RED derzeit außerdem an einem Nachfolger zu Cyberpunk 2077 sowie an der neuen Marke Hadar.