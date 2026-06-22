The Witcher IV: „Nicht alle haben uns vergeben“: CDPR spricht offen über die Folgen von Cyberpunk 2077

Auch Jahre nach dem problematischen Start von Cyberpunk 2077 glaubt CD Projekt RED nicht, das Vertrauen aller enttäuschten Spieler vollständig zurückgewonnen zu haben. Das erklärte Co-CEO Michał Nowakowski in einem aktuellen Interview.
Rückblickend bezeichnete er den Zustand von Cyberpunk 2077 zum Launch im Dezember 2020 als eine schmerzhafte Phase für das Studio. Trotz zahlreicher Updates, Verbesserungen und der Erweiterung Phantom Liberty sei er nicht überzeugt, dass die komplette Wiedergutmachung bereits gelungen sei.
Nowakowski erklärte, dass CD Projekt RED nach dem schwierigen Start möglicherweise das Vertrauen einiger Spieler dauerhaft verloren habe. Gleichzeitig hofft er, dass kommende Projekte dieses Vertrauen wieder stärken können – allen voran The Witcher 4, aber auch spätere Veröffentlichungen des Studios.
Während sich Cyberpunk 2077 inzwischen zu einem kommerziellen Erfolg entwickelt hat und laut CD Projekt RED mehr als 35 Millionen Mal verkauft wurde, bleiben die Folgen des umstrittenen Launches intern offenbar weiterhin präsent.
Ein Veröffentlichungszeitraum für The Witcher 4 wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Neben dem nächsten Witcher-Abenteuer arbeitet CD Projekt RED derzeit außerdem an einem Nachfolger zu Cyberpunk 2077 sowie an der neuen Marke Hadar.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mit Cyberpunk hatten sie sich wirklich keine Freunde gemacht. Auch, wenn sie das Spiel danach zurechtgebogen haben, bleibt die Erinnerung in den Köpfen.
Das Vertrauen müssen sie sich erst wieder verdienen und ein ordentliches Spiel liefern.
Ich fand CP schon direkt zu Release klasse
Ist halt wie mit nem zerbrochenen Glas.
Auch wenn man es mühevoll wieder zusammenflickt, bleiben immer sichtbare Risse.
Bei mir lief CP auf der Series X zum Start bestens.
„Ein Veröffentlichungszeitraum für The Witcher 4 wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.“
Nicht schlimm. Sollen sich Zeit lassen, damit es spielerisch & technisch super wird. Bin gespannt auf The Witcher VI. 🙂
Wer einmal lügt dem glaubt man nicht.
Es gibt nur eine erste Chance.
Die Sprüche gibt es seit hunderten von Jahren und gelten eben auch für CD Projekt.
Habe es erst gezockt als es gepatched war. Ich werfe ihnen nichts vor, ich fand es klasse!
Witcher 4 wird dann halt nicht 8 Millionen mal vorbestellt. So ein Pech aber auch…
Bin eh gespannt, was sie draus machen. Wenn das ein Witcher ohne Ecken und Kanten wird, wird es vielleicht auch eins ohne mich. Bin dabei aber entspannt.
Mein „Vertrauen“ ist auf jeden Fall weg. Wenn man ein RPG verspricht, das Ergebnis aber auch nur ein relativ kurzes GTA in einem Cyberpunk Setting ist bei dem viele der versprochenen Features nur ein, zwei mal oder garnicht vorkommen ist es schon hart. Wenn es dann technisch auch noch komplett kaputt ist, ist es nur das Sahnehäubchen.
Da hilft in einem Special rumheulen wie sehr die armen Leute litten auch nicht gerade.
Vorallendingen wenn man dann im Nachhinein noch 3 Jahre(!) braucht um das Spiel in Releasezustand zu bekommen… Also ohne den ganzen Kram der eigentlich noch kommen sollte natürlich. Aber die Hand für den DLC aufhalten? Kein Problem 👍