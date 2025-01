The Witcher IV: NPCs sollen das nächste Level erreichen

Autor:, in / The Witcher IV

Der Regisseur von The Witcher IV möchte, dass jeder einzelne NPC im Spiel so wirkt, als würde er mit seiner eigenen Geschichte leben.

Die NPCs (Non-Player-Character / Nicht-Spieler-Charakter) in The Witcher IV werden ein „immersiveres Erlebnis“ bieten als in anderen Spielen von CD Projekt Red.

Das Entwicklerteam will hier die Messlatte deutlich höher legen als in allen vorherigen Projekten.

„Wir haben die Regel, dass jeder einzelne NPC [in The Witcher IV] so aussehen soll, als würde er leben und seine eigene Geschichte haben“, sagte Kalemba via GamesRadar. „Wir pushen definitiv die Qualität der NPCs – die Art, wie sie aussehen, ihr Verhalten, ihre Mimik – so weit wie möglich, weil wir eine noch immersivere Erfahrung als bisher machen wollen“, fügte der Director hinzu. „Wir versuchen, die Messlatte hier höher zu legen.“ „Genau so funktionieren Dörfer, oder? Jede einzelne Figur hat ihre eigene Rolle“, sagte Sebastian Kalemba – The Witcher 4 Director. „Stromford ist super isoliert, gefolgt von Aberglauben und Überzeugungen, die falsch sind. […] Sie glauben, dass es in diesem Wald einen Gott gibt.“

The Witcher IV wurde bei den Game Awards 2024 mit einem bombastischen Trailer präsentiert und zeigt Ciri in der Hauptrolle, was gemischte Reaktionen bei den Fans hervorgerufen hat, worauf die Entwickler sogar reagierten.

Zudem wurde bekannt, dass Ciri wird schneller, agiler und beweglicher als Geralt sein wird. Was die „Geschwindigkeit“ im Rollenspiel steigern soll.