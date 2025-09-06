The Witcher IV: Plot könnte Elemente aus Kreuzweg der Raben enthalten

Der Plot des kommenden Rollenspiels The Witcher IV könnte Elemente aus dem Buch „The Witcher: Kreuzweg der Raben“ enthalten.

Seit dem ersten Ableger erzählt die The Witcher-Reihe ihre eigene Geschichte, die allerdings immer wieder auch Elemente aus den Werken von The Witcher-Schöpfer Andrzej Sapkowski einfließen lässt. Auch bei The Witcher IV wird diese höchstwahrscheinlich der Fall sein, wie Narrative Lead Philipp Weber via Social Media andeutet.

In einem Beitrag auf X teilt Weber ein Bild mit drei Fanatasy-Romanen, wobei Sapkowskis frisch veröffentlichtes „The Witcher: Kreuzweg der Raben“ prominent in der Mitte platziert ist. Dazu schreibt Weber, dass er aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit leider bereits mit den wichtigsten Aspekten des Buchs vertraut sei.

Auf Nachfrage möchte der Narrative Lead nicht näher ins Detail gehen, welchen Einfluss das Buch auf The Witcher 4 haben wird. Als Vergleich zieht er das The Witcher-Buch „Zeit des Sturms“ heran, das während der Entwicklung von The Witcher 3 veröffentlicht wurde:

„Ich kann nicht verraten, wie wir das genau machen werden, aber Zeit des Sturms kam ebenfalls heraus, während wir The Witcher 3 entwickelten, also haben wir trotzdem versucht, einige der neuen Elemente einzubauen. Ihr könnt etwas Ähnliches erwarten!“