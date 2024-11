The Witcher 4: Produktionsphase hat begonnen

Autor:, in / The Witcher 4

The Witcher-Fans können sich schon eifrig die Zauberhände reiben, denn CD Projekt hat nun bekannt gegeben, dass sich Project Polaris – also The Witcher 4 – in der Produktionsphase befindet.

Erst im August 2024 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass man bald damit starten wird, The Witcher 4 zu produzieren, und einige Monate später ist es auch schon so weit.