The Witcher 4: Rollenspiel erreicht Vorproduktionsphase

In einem neuen Blog-Beitrag lässt das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED die Anfangsphase des Jahres 2022 Revue passieren. Hauptthemen sind die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 sowie der nächste Ableger der beliebten The Witcher-Reihe.

Cyberpunk 2077 gelang es, durch das Upgrade sowie Patch 1.5, seine öffentliche Wahrnehmung zu verbessern und die Verkaufszahlen insbesondere auf Konsolen zu steigern.

Das Studio arbeitet weiter an der Verbesserung des Grundspiels, verschiebt den Fokus allerdings auf die kommende große Story-Erweiterung, welche aktuell einen Großteil der Entwicklungskapazität einnimmt.

Zudem sei die anfängliche Forschungsphase des nächsten The Witcher-Spiels mittlerweile abgeschlossen und somit die Vorproduktion gestartet, wie CD Projekt Group CEO Adam Kicinski verrät:

„Wir sind sehr begierig darauf, das Universum, das unsere Geschichte so sehr geprägt hat, erneut zu besuchen. Wir haben kürzlich die Forschungsphase für das erste Spiel der neuen Witcher-Saga abgeschlossen, was bedeutet, dass die Ausgaben für die weitere Entwicklung sich von nun an in unserer Bilanz wiederspiegeln werden.“