The Witcher IV: Rückkehr zum Setting war herausfordernd

Autor:, in / The Witcher IV

Der Wechsel vom dystopischen Cyberpunk-Setting zurück zur mittelalterlichen Welt von The Witcher IV war für CD Projekt RED herausfordernd.

Game Director Sebastian Kalemba benötigte einen Moment der „Rekalibierung“, wie er in einem Interview verriet. Nach dem Wechsel von The Witcher III: Wild Hunt zu Cyberpunk 2077 und zu The Witcher IV sei man nun bereit, zwei Franchises gleichzeitig zu entwickeln, sind sich leitende Mitarbeiter bei CD Projekt RED sicher.

„Es braucht einige Zeit, um das Gehirn neu zu verdrahten und sich wirklich auf die IP, das Genre und die Charaktere einzulassen, all das brauchte einige Zeit, um sich wirklich vollständig neu zu kalibrieren“, so Kalemba zu GameStar.

Pawel Mielniczuk, der als Art Director am unangekündigten Projekt Hadar arbeitet, sieht das ebenfalls so und ergänzte, dass, „nachdem wir jahrelang das mittelalterliche Universum von The Witcher entwickelt haben, war der Wechsel zu Cyberpunk wirklich schwer.“

Es sei Kalemba zufolge wirklich schön, zur IP zurückzukehren und er glaubt, dass die Leute das Großartige lieben werden, was sie da entwickeln.