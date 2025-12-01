The Witcher IV: Sechs-Jahres-Zeitplan für neue Trilogie erneut bekräftigt

CD Projekt RED hat erneut bekräftigt, dass die kommende Witcher-Saga als neue Trilogie geplant ist und innerhalb von sechs Jahren vollständig erscheinen soll. Damit bleibt das ehrgeizige Ziel bestehen, die Spiele The Witcher 5 und The Witcher 6 mit deutlich kürzeren Entwicklungszyklen als bisher zu veröffentlichen.

Co-CEO Michał Nowakowski erklärte auf einer Konferenz der CD Projekt Group, dass das Studio bereits seit fast vier Jahren mit der Unreal Engine 5 an The Witcher 4 arbeitet und mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden sei. Dies habe man auch im Rahmen des Tech-Demo-Auftritts auf dem Unreal Fest vor einigen Monaten zeigen können.

Nowakowski betonte zudem, dass die Zusammenarbeit mit dem Epic-Team die Weiterentwicklung der Engine vorantreibe und das Studio kontinuierlich dazulerne, um die Technologie für ein riesiges Open-World-Spiel wie The Witcher 4 optimal einzusetzen.

Nowakowski sagte über kürzere Kadenzen für nachfolgende Spiele: „In gewisser Weise ja, ich glaube, dass weitere Spiele in einem kürzeren Zeitraum ausgeliefert werden sollten – wie wir bereits gesagt haben, ist unser Plan immer noch, die gesamte Trilogie innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren auf den Markt zu bringen, also ja, das würde bedeuten, dass wir eine kürzere Entwicklungszeit zwischen The Witcher 4 und The Witcher 5, zwischen The Witcher 5 und The Witcher 6 und so weiter planen würden.“