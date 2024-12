The Witcher IV: So groß ist die Weltkarte des Rollenspiels

Autor:, in / The Witcher IV

Seit dem Cinematic-Trailer zu The Witcher IV von den Game Awards brennen Spieler darauf, mehr über den Start der neuen Trilogie innerhalb der Reihe zu erfahren.

Eine erste interessante Neuigkeit zur Spielwelt verriet CD Projekt RED in einem Interview.

In Episode 60 von Friends Per Second (via HazzadorGamin) waren Executive Producer Gosia Mitrega und Game Director Sebastian Kalemba von CD Projekt RED zu Gast.

Auf die Welt von The Witcher IV angesprochen sagte Kalemba, dass die Karte in Größe und der Anzahl der Quest mehr oder weniger mit The Witcher 3: Wild Hunt vergleichbar sind.

Viel wichtiger war ihm aber zu betonen, dass das Spiel groß sei, genauso wie die Ambitionen des Teams und man Qualität vor Quantität stellt