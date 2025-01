The Witcher IV: Spielwelt mit mehr Tiefe statt Größe

Autor:, in / The Witcher IV

Im Rollenspiel The Witcher IV setzen die Macher statt auf einer größ0e Spielwelt auf mehr Tiefe.

Riesige Erwartungen lasten auf den Schultern von CD Projekt RED, wenn es um The Witcher IV geht. Im Gegensatz zu Cyberpunk 2077 steht hinter der Witcher-Reihe eine gewaltige Fanbase, für die man abliefern muss.

Über die Erwartungen an das Rollenspiel sprachen Narrative Director Phillipp Weber und Executive Producer Małgorzata Mitręga mit VGC.

Das Team entwickelt The Witcher IV genau so, wie sie auch als Fan der Reihe spielen würden, wie Mitręga erzählt. Man wolle eine wirklich gute Geschichte erzählen, den Spieler auch emotional ansprechen.

„Wir sind alle Spieler. Wir tun es für unsere Spieler, wir denken die ganze Zeit über die Erfahrung nach, was die Welt braucht und was wir der Welt mitteilen wollen. Wir machen das Spiel so, wie wir als Fans der Serie es spielen würden.“ „Wir wollen eine wirklich gute Geschichte erzählen, wir denken nicht an die Reaktionen, wir haben eine Botschaft, die wir vermitteln wollen, wir wollen den Spieler berühren und ihm etwas Wichtiges mitteilen und bei ihm bleiben. Auf der geschäftlichen Seite denken wir über das Publikum nach, das wir erreichen wollen; wir prüfen den Markt und das Publikum, aber wenn es um das Team geht, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf das Ziel, das Spiel zu liefern“, so Mitręga.

Natürlich erwarten Spieler auch eine Steigerung gegenüber dem Vorgänger. Eine größere Spielwelt muss das aber nicht bedeuten. Tiefer und eindringlicher ist hingegen eher das, was der Entwickler beabsichtigt.

Weber erzählt: „Wir wollen nicht mit den Kernqualitäten brechen, die wir in den vorherigen drei Witcher-Spielen etabliert haben, aber wir wollen uns in anderen Bereichen verbessern, in denen wir wirklich das Gefühl haben, dass wir uns weiterentwickeln können.“ „Die offene Welt muss nicht unbedingt größer und größer und größer werden, aber die offene Welt kann tiefer und eindringlicher, systematischer sein. Ich denke, das ist etwas, das wirklich spannend zu betrachten ist.“

Mit The Witcher IV will der Entwickler das nächste Level bei den NPCs erreichen, wie man kürzlich an dieser Stelle erzählte.