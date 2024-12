The Witcher 4: Standpauke von CD Projekt für Geralt-Sprecher

Autor:, in / The Witcher 4

Wegen der Aussage des Geralts-Sprechers, der Hexer würde in The Witcher 4 sein, erhielt er eine Standpauke.

Im August verriet Doug Cockle, die englische Stimme von Geralt von Riva, er würde auch für The Witcher 4 tätig sein. Dass der Hexenmeister ein Teil des Rollenspiels sein wird, schien damit bestätigt zu sein.

Für seine Aussage wurde der Sprecher von CD Projekt zurechtgewiesen, wie Cockle jetzt behauptet.

Cockle erzählte demnach im August, ohne ein Skript von The Witcher 4 gesehen zu haben:

„Wir wissen, dass Geralt Teil des Spiels sein wird, wir wissen nur nicht, in welchem Umfang. Das Spiel wird sich nicht auf Geralt konzentrieren, also geht es dieses Mal nicht um ihn. Wir wissen nicht, um wen es geht, ich bin gespannt darauf, es herauszufinden.“

Vom Entwickler erhielt er deswegen eine Standpauke. Wie er sich dabei gewühlt habe, will er nicht sagen, er sagte nur: „Weißt du, ich bin online gegangen und habe mich dazu geäußert, und dann wurde ich von CD Projekt geohrfeigt.“

Im Endeffekt weiß er gar nicht, ob er mit dabei ist, er selbst sei nur von einem Gerücht ausgegangen, da er dachte, er hätte jemanden von CD Projekt gesehen, der gesagt hätte, Geralt sei dabei.

Der Entwickler sagte später zu ihm, dass sie zum Spiel bisher nichts veröffentlicht haben und er nichts sagen solle. Die Wahrheit ist also, Cockle weiß nicht, was The Witcher 4 sein wird und wer mitspielt.