The Witcher IV: Team nutzt Genre-Konkurrenten als Inspiration

CD Projekt RED hat es sich als Ziel gesetzt, The Witcher IV zum fesselndsten und ambitioniertesten Open-World-Spiel der Reihe zu machen. Damit das klappt, hat das Entwicklerteam auch immer die Genre-Konkurrenz im Blick und lässt sich von dieser auch auf die eine oder andere Weise inspirieren.

Vor diesem Hintergrund sprechen die beiden Co-CEOs Adam Badowski und Michał Nowakowski im Interview mit PCGamer über den Wandel von BioWare, den realistischen Ansatz von Kingdom Come Deliverance II und die Entscheidungsfreiheit in Baldur’s Gate 3:

„BioWare hat sich sicherlich verändert, aber auch die Branche hat sich verändert“, so Badowski. „Wir haben eine andere Strategie für unser Unternehmen. Wir möchten auf jeden Fall weiterhin unsere Kernregeln beibehalten und wirklich verstehen, wie wir unsere Spiele entwickeln, und natürlich müssen wir darüber hinaus neue Dinge finden, vor allem im Bereich des Gameplays, denn es gibt keinen so großen Fortschritt, wenn es um gute Geschichten geht.“

„Hier haben wir also gleichzeitig das Gefühl, dass [seit The Witcher 3] so viele großartige Dinge in Sachen Gameplay passiert sind. Was sind die Erwartungen der Spieler hier? Und es gibt großartige Spiele, großartige Mechaniken und dazu noch UI [Verbesserungen]. Das ist also die Idee für unsere Entwicklung, und wir konzentrieren uns darauf, aber gleichzeitig glauben wir fest an den Kern dessen, was wir hier tun.“

„Die Art der Simulation in Kingdom-Come ist großartig. Es gibt so viele Möglichkeiten, man kann die Welt verändern, das ist super toll. Und das würden wir gerne beibehalten, wir würden diesem Trend auch gerne folgen. Das sind also unsere nächsten Schritte, und es ist eine ähnliche Herausforderung wie in The Witcher 3, wegen der offenen Welt und der Erzählung, der Freiheit der Entscheidungen. Gleichzeitig möchten wir aber auch sehr lebendige, gut motivierte Charaktere erschaffen. Das steht also von Zeit zu Zeit in einem gewissen Widerspruch zueinander. Das ist eine große Herausforderung für das Design.“

„Im Fall von Larian ist es ein rundenbasiertes Spiel, also eine andere Art von Spiel, und die Art und Weise, wie man mit den Charakteren interagiert, ist völlig anders. Wir möchten die Charaktere vollständig aufbauen, die Vergangenheit und die Zukunft der Motivation der Charaktere verstehen. Deshalb brauchen wir auch so viel Zeit. [In BG3] gibt es ebenfalls großartige Charaktere, aber manchmal zwingt einen die Entscheidungsfreiheit in Larians Arbeit dazu, andere Tricks anzuwenden als bei uns. Aber ich denke, wir beobachten uns gegenseitig, und es gibt nicht viele Spiele dieser Art, also ist das ganz natürlich, ja, und wir sehen, wie die Spieler reagieren, wie die Fans auf diese Taktiken reagieren.“

„Ich denke, wir sind immer noch mehr in der, Sie wissen schon, großen offenen Welt“, ergänzt Nowakowski. „Aber vieles von dem, was Baldur’s Gate 3 gezeigt hat, war eine Inspiration, und um ehrlich zu sein, ist das keine Schande. Ich denke, dass jeder, der heutzutage Spiele auf den Markt bringt, auf das zurückblickt, was vorher gemacht wurde, und sich anschaut, was funktioniert hat und was großartig war, und wie und ob sie es in das einbauen können, was sie gerade machen.“

„Sicherlich gab es viele Inspirationen und das, was BG3 gemacht hat, aber ich denke, wir halten uns immer noch mehr an das, was The Witcher 3 und Cyberpunk war, auch wenn wir nicht einfach ein weiteres Spiel wie dieses machen wollen, nur mit besserer Grafik. Wir wollen in Bezug auf das, was in Sachen Gameplay und so weiter verfügbar ist, innovativ sein. Ich hoffe, wenn die Zeit reif ist, wird das auch für die Fans klar werden.“