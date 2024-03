The Witcher 4: Über 400 Entwickler werkeln am RPG

Autor:, in / The Witcher 4

CD Projekt Red hat durchsickern lassen, dass mittlerweile über 400 Entwickler am Rollenspiel The Witcher 4 arbeiten.

The Witcher 4 wird ein echtes Mammut-Projekt und die vier im Namen, die eigentlich nicht vorhanden sein dürfte, steht anscheinend für 400 Mitarbeiter!

In einem neuen Quartalsbericht hat CD Projekt durchsickern lassen, dass mehr als 400 Mitarbeiter (403, um genau zu sein) und Entwickler an The Witcher 4 arbeiten. Somit werkeln etwa 64 Prozent der gesamten Entwicklungsmitarbeiter von CD Projekt Red an The Witcher 4. Die Vorproduktion soll im Jahr 2024 starten.

Und der Rest? Cyberpunk 2 aka „Project Orion“ ist in einem sehr frühen Stadium und befindet sich mit 47 Mitarbeitern noch in der Konzeptphase. Ein kleines Team von 17 Leuten arbeitet weiterhin an der Unterstützung von Cyberpunk 2077 und kümmert sich offensichtlich um Updates, Bugs und Hotfixes.

Project Sirius, das The Witcher Spin-off, verzeichnet 37 Mitarbeiter und befindet sich somit ebenfalls noch in einem frühen Status.

Project Hadar, eine völlig neue Rollenspielmarke, befindet sich noch in der IP-Findungsphase und wird von einem Team von 20 Leuten geleitet.