The Witcher IV: Versteckte Geheimnisse, Details zur Story und mehr

The Witcher IV ist ein bevorstehendes Singleplayer-Open-World-RPG von CD Projekt Red, den Machern von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt.

Bei den The Game Awards 2024 wurde ein bombastischer Trailer zum neuen Rollenspiel veröffentlicht. Dazu gibt es jetzt eine offizielle Zusammenfassung, um mehr auf die Geheimnisse und versteckten Details einzugehen.

Begleitet Game Director Sebastian Kalemba, der tiefer in die Charaktere, Momente und Themen des The Witcher IV-Trailers eintaucht und alles für euch aufschlüsselt. Die Analyse des Trailers bietet einen umfassenden Überblick über die neuen Charaktere, Schauplätze und Themen, die in The Witcher IV eine Rolle spielen werden.

Spieler können sich auf eine tiefgründige und immersive Fortsetzung der Serie freuen, die sowohl bekannte Elemente als auch frische Inhalte integriert. So bestätigte der Trailer, dass Ciri die Hauptfigur in The Witcher IV sein wird.