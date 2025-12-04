The Witcher IV: Veteran von Baldur’s Gate 3 verstärkt CD Projekt RED

71 Autor: , in News / The Witcher IV
Übersicht

Der Veteran – Felix Pedulla – von Baldur’s Gate 3 verstärkt CD Projekt RED für The Witcher 4.

Felix Pedulla, der zuvor als Cinematic Artist an Projekten wie Baldur’s Gate 3 und Hunt: Showdown gearbeitet hat, schließt sich CD Projekt RED an, um an The Witcher 4 mitzuwirken.

Mit seiner Erfahrung in der Erstellung filmischer Sequenzen und beeindruckender In-Game-Cinematics soll Pedulla das kommende Rollenspiel visuell auf ein neues Niveau heben.

Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC dürfen sich auf aufwendige Cutscenes und immersive Darstellungen freuen, die die bekannte Welt von The Witcher erweitern und das Spielerlebnis sowohl narrativ als auch visuell intensivieren werden.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Witcher IV

71 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. SternPower 600 XP Neuling | 04.12.2025 - 19:08 Uhr

    Bin sehr gespannt auf den neuen Witcher Titel. Das sind echt gute News. Wird bestimmt wieder ein Top Game.

    0
  4. Kaladin 1120 XP Beginner Level 1 | 04.12.2025 - 20:33 Uhr

    Hoffe echt, dass Witcher IV toll wird. Der Vorgänger war so richtig gut. 2x durchgedaddelt! Spricht für sich!

    0
  5. HaLoFaN91 115865 XP Scorpio King Rang 3 | 04.12.2025 - 22:03 Uhr

    Wenn Sie nur an das Niveau vom Teil 3 rankommen, dann ist das schon Gold wert. Goty lügt nicht

    0
  6. LordRavion 4380 XP Beginner Level 2 | 04.12.2025 - 22:47 Uhr

    Kann wohl nicht schaden 😀
    Außer dass die Erwartungen immer höher werden.

    0
  7. Lord Hektor 331190 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.12.2025 - 22:50 Uhr

    Ich hab Baldurs Gate 3 zwar nicht gespielt, aber es wird wohl gut sein das er jetzt bei The Witcher dabei ist.

    0

Hinterlasse eine Antwort