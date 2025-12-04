The Witcher IV: Veteran von Baldur’s Gate 3 verstärkt CD Projekt RED

Felix Pedulla, der zuvor als Cinematic Artist an Projekten wie Baldur’s Gate 3 und Hunt: Showdown gearbeitet hat, schließt sich CD Projekt RED an, um an The Witcher 4 mitzuwirken.
Mit seiner Erfahrung in der Erstellung filmischer Sequenzen und beeindruckender In-Game-Cinematics soll Pedulla das kommende Rollenspiel visuell auf ein neues Niveau heben.
Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC dürfen sich auf aufwendige Cutscenes und immersive Darstellungen freuen, die die bekannte Welt von The Witcher erweitern und das Spielerlebnis sowohl narrativ als auch visuell intensivieren werden.
Ah dann gibt es bessere Schnackselszenen 🤭
Bin sehr gespannt auf den neuen Witcher Titel. Das sind echt gute News. Wird bestimmt wieder ein Top Game.
kann ja nur was gutes bei rum kommen!
Hoffe echt, dass Witcher IV toll wird. Der Vorgänger war so richtig gut. 2x durchgedaddelt! Spricht für sich!
Wenn Sie nur an das Niveau vom Teil 3 rankommen, dann ist das schon Gold wert. Goty lügt nicht
Kann wohl nicht schaden 😀
Außer dass die Erwartungen immer höher werden.
Ich hab Baldurs Gate 3 zwar nicht gespielt, aber es wird wohl gut sein das er jetzt bei The Witcher dabei ist.
Das kann ja eigentlich nur ein Gewinn für das Spiel sein.