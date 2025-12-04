The Witcher IV: Veteran von Baldur’s Gate 3 verstärkt CD Projekt RED

Der Veteran – Felix Pedulla – von Baldur’s Gate 3 verstärkt CD Projekt RED für The Witcher 4.

Felix Pedulla, der zuvor als Cinematic Artist an Projekten wie Baldur’s Gate 3 und Hunt: Showdown gearbeitet hat, schließt sich CD Projekt RED an, um an The Witcher 4 mitzuwirken.

Mit seiner Erfahrung in der Erstellung filmischer Sequenzen und beeindruckender In-Game-Cinematics soll Pedulla das kommende Rollenspiel visuell auf ein neues Niveau heben.

Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC dürfen sich auf aufwendige Cutscenes und immersive Darstellungen freuen, die die bekannte Welt von The Witcher erweitern und das Spielerlebnis sowohl narrativ als auch visuell intensivieren werden.