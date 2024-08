The Witcher 4: Vollproduktion läuft bald an

Autor:, in / The Witcher 4

Das Rollenspiel The Witcher 4 wird laut CD Projekt RED bald in die Vollproduktion starten.

Gute Nachrichten für Fans der Spielreihe The Witcher. Anlässlich der Veröffentlichung des jüngsten Quartalsberichts teilte CD Projekt CFO Piotr Nielubowicz, dass The Witcher 4 bald in die Vollproduktion starten wird.

Der nächste Teil der Rollenspielname wird unter dem Namen Project Polaris entwickelt.

Nielubowicz sagte: „Das Polaris-Team, das hart an dem nächsten Spiel der Witcher-Saga arbeitet, hat erhebliche Fortschritte gemacht, die es uns ermöglichen werden, die Vorproduktion bald abzuschließen und das Projekt in die volle Produktionsphase zu bringen.“