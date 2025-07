The Witcher IV: Vollversion kann von gezeigten Trailern abweichen

Autor:, in / The Witcher IV

Besonders mit der Unreal Engine 5 Tech-Demo zu The Witcher IV konnte Entwickler CD Projekt RED nachhaltigen Eindruck bei Fans und Kritikern hinterlassen. Auch die sowieso schon hohen Erwartungen dürften einen weiteren Schub erhalten haben.

Obgleich man für das kommende Rollenspiel mit einem deutlichen technologischen Fortschritt plant, sei nicht ausgeschlossen, dass die fertige Version des Spiels deutliche Unterschiede zum Gezeigten aufweisen werde, bekräftigt jetzt Engineering Production Manager Jan Hermanowicz gegenüber GamesRadar.

Zwar zeige die Tech-Demo die Region, in der The Witcher IV spielen werde und sei zudem unter Verwendung von CD Projekt RED Assets entstanden, dies bedeute aber nicht, dass dieselben Assets zwangsläufig auch im fertigen Spiel auftauchen werden.

In Sachen Kunstil und visuelle Richtung hingegen vertrete die Tech-Demo, wie auch der Enthüllungstrailer von den Game Awards 2024, den aktuell verfolgten Ansatz. Da sich The Witcher IV allerdings noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befinde, seien auch in diesem Bereich noch Änderungen möglich.

Laut Hermanowicz habe man aus dem Cyberpunk 2077-Start einige Lehren gezogen und das Team sei in dieser Hinsicht besonders darauf bedacht, transparent zu sein und die Tech-Demo auch klar als solche zu benennen und nicht als Gameplay zu verkaufen.