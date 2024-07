The Witcher 4: Weiter fortgeschritten als andere Projekte

Mehr als 400 Menschen arbeiten schon seit März am nächsten Teil der Witcher-Saga, bisher nur als Projekt Polaris bekannt.

Im Flow Games-Podcast sprach Associate Game Director Paweł Sasko über das nächste Witcher-Spiel und sagte, dass es von allen Projekten am weitesten fortgeschritten sei und man in diesem Jahr mit der Produktion beginnen werde.

Sasko sagte: „Die neue Witcher-Saga wird also dieses Jahr in Produktion gehen. Es ist das am weitesten fortgeschrittene Projekt von allen.“