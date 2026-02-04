The Witcher Remake: Spiel erscheint angeblich erst 2028

Polnische Investmentbank sieht klare Prioritätsverschiebung bei CDPR und deutliche Verzögerungen, wodurch das Remake von The Witcher später als geplant erscheint.

Der geplante Release des The Witcher 1 Remakes verschiebt sich offenbar um ein weiteres Jahr. Laut einer neuen Analyse von Noble Securities, einer seit den 1990ern etablierten polnischen Investmentbank, wird das Remake nun erst 2028 erwartet.

Grund für die Verzögerung ist eine strategische Umbesetzung bei Fool’s Theory, dem Studio, das für die Neuauflage verantwortlich ist. Das Team wurde laut Bericht in größerem Umfang zur Unterstützung von The Witcher 4 herangezogen.

Diese Umpriorisierung habe den Fortschritt am Remake spürbar verlangsamt und den ursprünglichen Zeitplan unmöglich gemacht.

Die Einschätzung stammt von Analyst Mateusz Chrzanowski, der regelmäßig Prognosen zu CD Projekt‑Projekten veröffentlicht und dabei auf Finanzdaten, Branchenkontakte und Markttrends zurückgreift. Seine Vorhersagen gelten in der polnischen Games‑Industrie als überdurchschnittlich treffsicher.

CD Projekt selbst hat die neue Zeitplanung bislang nicht kommentiert. Sollte sich die Einschätzung bestätigen, würde das Remake frühestens drei Jahre nach dem Start von The Witcher 4 erscheinen – und damit deutlich später als viele Fans gehofft hatten.