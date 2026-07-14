The Witcher Remake: Verändert die Formel – Offene Welt könnte Tempo und Geschichte stark beeinflussen

The Witcher Remake bekommt eine offene Welt und stellt Entwickler vor eine große Herausforderung.

Die offene Welt von The Witcher Remake könnte für das Entwicklerteam von Fool’s Theory eine besondere Herausforderung darstellen. Artur Ganszyniec, der Lead Story Designer des ursprünglichen The Witcher, erklärt, dass eine größere Spielwelt nicht nur mehr Inhalte benötigt, sondern auch die Erzählstruktur grundlegend verändern kann.

In einem Interview mit der polnischen Publikation Chip sprach Ganszyniec über die Unterschiede zwischen dem linearen Aufbau des Originals von 2007 und einer offenen Welt. Seiner Ansicht nach konnte das damalige Entwicklerteam viele Szenen genau planen, weil bekannt war, wo sich Spieler zu bestimmten Zeitpunkten befinden würden.

„Wenn wir die Orte öffnen würden, gäbe es mehr Platz, und wenn es mehr Platz gibt, muss es mehr Inhalte geben. Das Tempo und der Umfang des gesamten Projekts würden sich sofort verändern“ erklärte Ganszyniec.

Besonders deutlich werde diese Herausforderung am fünften Akt des Spiels rund um den Vizima-See. In einer offenen Welt könnte beispielsweise ein Boot den Spielern ermöglichen, bestimmte Bereiche direkt zu erreichen. Dadurch könnten jedoch wichtige Story-Momente übersprungen werden, die im Original bewusst aufgebaut wurden.

Ganszyniec stellte die Frage, ob ein Spieler in einer offenen Welt einfach zum alten Anwesen segeln könnte, bevor die Geschichte ihn dorthin führt. Für Entwickler entstehe dadurch die schwierige Aufgabe, zusätzliche Wege und Freiheiten anzubieten, ohne die Dramaturgie zu verlieren.

Der Designer betonte außerdem, dass eine unbegrenzte Erweiterung einer Spielwelt nicht automatisch zu einem besseren Ergebnis führen müsse. Entwickler müssten abwägen, wie viel zusätzlicher Aufwand tatsächlich einen Mehrwert für Spieler schafft.

The Witcher Remake wurde 2022 angekündigt und wird von Fool’s Theory mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Das Studio hat bereits bestätigt, dass das Remake im Vergleich zum Original modernisiert wird und veraltete oder unnötig komplizierte Elemente entfernt werden sollen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht bislang nicht fest. CD Projekt Red bestätigte jedoch, dass das Remake erst nach The Witcher 4 erscheinen soll.