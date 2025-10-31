The Witch’s Bakery: Gemütliches Abenteuer-RPG erscheint für PlayStation 5 und Xbox

The Witch’s Bakery ist eine bezaubernde Mischung aus Magie, Backen und Pariser Charme von Sunny Lab & Silver Lining Interactive, die 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Dieses magische Abenteuer-RPG lädt Spieler auf allen Plattformen ein, sich durch die herzerwärmende Geschichte einer jungen Hexe zu zaubern, die in Paris ihre eigene Bäckerei eröffnet.

Freundschaften knüpfen, Wunder bewirken und Herzen heilen – ein Croissant nach dem anderen, das alles gibt es in The Witch’s Bakery zu entdecken. Ob du nun Eclairs verzauberst oder Croissants zauberst, The Witch’s Bakery bietet ein Wohlfühlrezept für gemütliches Gameplay, charmante Charaktere und atemberaubende Ausblicke auf Paris – perfekt für alle gemütlichen Gamer da draußen!